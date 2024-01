Incendio in una palazzina di Spinaceto (Roma) a causa di un appartamento in fiamme: quattro intossicati

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un incendio è divampato in un appartamento di Spinaceto, a Roma, al terzo piano di una palazzina di otto, poi invasa dal fumo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno prontamente evacuato l’edificio. Quattro le persone intossicate tratte in salvo.

L’incendio nella palazzina di Spinaceto

È divampato poco dopo le 9 di mattina di oggi – venerdì 12 gennaio – un incendio in un appartamento al terzo piano di una palazzina di Spinaceto, quartiere al sud di Roma.

Le fiamme sarebbero divampate per cause accidentali, e in poco tempo il fumo ha invaso la palazzina di otto piani che si trova al civico 197 di via Salvatore Lorizzo, in un complesso di case popolari.

Fonte foto: ANSA Immagini dell’intervento dei vigili del fuoco a Spinaceto, dove un incendio è divampato in un appartamento dal terzo piano di una palazzina, poi invasa dal fumo

Il rogo è cresciuto rapidamente, creando il panico tra i residenti che, allarmati, sono fuggiti prima di allertare i vigili del fuoco.

L’arrivo dei soccorsi

In poco tempo sul luogo dell’incendio sono accorsi i vigili del fuoco, intervenuti con tre aps (AutoPompaSerbatotio), due autoscale, due autobotti, carro teli, carro autoprotettori e squadra Saf, oltre al funzionario di guardia e al capo turno provinciale.

Sul posto anche Polizia, Carabinieri e personale sanitario del 118, che ha preso in cura quattro persone, almeno due delle quali trasportate agli ospedali Sant’Eugenio e San Camillo con le ambulanze dell’Ares.

Uno dei ricoverati sarebbe in codice rosso per le ustioni riportate e l’inalazione di fumo. Difficoltà anche per trarre in salvo una persona disabile con difficoltà motorie. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per motivi di sicurezza, hanno deciso per l’evacuazione di due palazzine presenti sulla stessa strada.

Le cause dell’incendio

Vigili del fuoco e forse dell’ordine sono ora al lavoro per risalire alle cause dell’incendio, che si è poi propagato ad altri due immobili, uno sullo stesso piano e uno a quello superiorre, come riportato da alcune testate locali.

Le fiamme avrebbero causato ingenti danni agli appartamenti coinvolti, gettando nella disperazione le famiglie coinvolte, che sono attualmente assistite dagli addetti di Roma Capitale.

Il comune si starebbe difatti attivando per trovare delle sistemazioni provvisorie per le persone rimaste al momento senza una casa.