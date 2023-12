Incendio in una palazzina a Pesaro, a fuoco i contatori elettrici: i vigili fanno evacuare quattro persone

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Un incendio ha interessato una palazzina nella città di Pesaro, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per evitare il peggio. Diverse persone sono state evacuate e a quanto pare tutto è scaturito dai contatori elettrici. Non è l’unico caso di incendio nelle ultime ore.

Incendio in via Filangeri a Pesaro: evacuato il palazzo

Stando a quanto riportato da Ansa e da cronache locali, nella tarda serata di giovedì 7 dicembre 2023 è scoppiato un incendio in via Filangeri, a Pesaro nelle Marche.

Per circostante da verificare, sono andati a fuoco i contatori elettrici della palazzina. Il fumo ha iniziato a invadere i locali dell’edificio, ma per fortuna sono stati chiamati tempestivamente i soccorsi.

Fonte foto: Vigili del Fuoco

L’esterno della palazzina di Pesaro interessata dall’incendio

Sul posto sono arrivate squadre dei vigili del fuoco con due autobotti che hanno spento l’incendio, evitando danni più gravi, e messo in salvo gli occupanti. Viene riportato che è stato evacuato tutto il palazzo, ma in particolare 4 persone sono state fatte uscire tramite l’autoscala perché il vano scala era invaso dal fumo.

La palazzina è stata dichiarata momentaneamente inagibile per consentire la messa in sicurezza dell’area e il ripristino dell’energia elettrica. Le autorità competenti stanno indagando per determinare cosa abbia causato l’incendio.

Fiamme anche in un edificio a Castellone di Suasa

Sempre nella giornata di ieri, a meno di 50 km di distanza i vigili sono stati impegnati per un caso simile: un incendio si è sviluppato all’esterno di un edificio residenziale di via Kennedy, a Castelleone di Suasa, in provincia di Ancona.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando le fiamme sono divampate nella pertinenza esterna delle abitazioni e si sono poi estese ad una stanza al piano terra di un appartamento dove vive una coppia di anziani coniugi.

La stanza è stata danneggiata, così come due abitazioni che non sono fruibili per le condizioni igienico sanitarie: il fumo ha infatti invaso eccessivamente le stanze rendendo l’aria irrespirabile. Non si segnalano però altri appartamenti inagibili nella palazzina. Sei persone sono state evacuate per la notte.

Incendio in un appartamento di Roma in via Giuseppe Donati

Paura invece a Roma per un incendio scoppiato in un’abitazione in via Giuseppe Donati, in zona Casal Bruciato: tutto il palazzo è stato evacuato.

Come riportato da ‘Roma Today’, l’abitazione colpita dalle fiamme, nello stabile al civico 125, è andata a fuoco nella mattinata di mercoledì 6 dicembre, poco dopo le 8 del mattino, per cause ancora da accertare.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri, che hanno fatto sgomberare il palazzo. Decine le persone portate in strada. Nessuna persona è rimasta ferita.