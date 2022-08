Incendio in una discoteca in Thailandia, ci sono molte vittime e feriti tra i turisti: la ricostruzione

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Ci sono vittime e feriti, tra cui molti in condizioni gravi, a causa di un incendio divampato all’interno di un locale notturno nell’Est della Thailandia. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche di quanto accaduto.

Vittime e feriti dentro una discoteca in Thailandia

Sono almeno 13 le vittime del rogo, e 40 i feriti. Di questi più di una dozzina sono in condizioni molto gravi, come fanno sapere le autorità sanitarie della provincia di Chonburi, dove è avvenuta la vicenda.

Il fuoco ha divorato la discoteca Mountain B, a circa 180 chilometri a Sud Est della capitale Bangkok, intorno all’una di notte (ora locale).

Sarebbero tutti cittadini thailandesi le persone morte a causa del fumo e delle fiamme all’interno del locale. Non è nota invece la nazionalità di tutti i feriti, ma tra questi ci sarebbero diversi turisti stranieri.

Le cause dell’incendio divampato nel locale notturno

I filmati diffusi dalle emittenti televisive locali mostrano i gruppi di persone intente a scappare dal locale notturno, dunque i soccorritori spegnere le fiamme.

Le immagini più forti sono però quelle riprese all’alba, in cui si vedono scarpe, bicchieri e bottiglie sparsi tra le macerie carbonizzate.

Non sono ancora chiare le cause del terribile incendio che ha tolto la vita a ben 13 persone. E per questo le autorità locali hanno aperto un fascicolo senza escludere alcuna ipotesi, compreso il dolo.

Le testimonianze di chi era dentro l’edificio in fiamme

“Ho visto le fiamme sopra il palco, provenienti dal lato destro del locale”, ha dichiarato una persona che era presente nella discoteca ai microfoni di Pptv.

“In quel momento anche il cantante che si trovava sul palco se n’è accorto e ha urlato per avvertire il pubblico della presenza del fuoco, facendo cadere il microfono”, ha fatto sapere ancora la testimone.

Fonte foto: ANSA Pompieri in azione per l’incendio della discoteca Mountain B.

Gli addetti alla sicurezza del locale sarebbero stati gli ultimi a uscire, dopo aver tentato di salvare i clienti del Mountain B.

Il messaggio del premier thailandese alle famiglie

Il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha ha espresso la propria solidarietà alle famiglie dei giovani che hanno perso la vita nell’incendio. Ha dichiarato inoltre che riceveranno aiuti dallo Stato.

Il premier ha chiesto ai gestori di locali di tutto il Paese di rendere sicure le proprie attività. Non è la prima volta, infatti, che accadono simili vicende.