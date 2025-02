Incendio in una casa di Roma in zona Monteverde, 89enne morta tra le fiamme: grave la figlia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia all’alba a Roma. Una donna di 89 anni è morta in un incendio divampato nel suo appartamento in zona Monteverde. In casa c’era anche la figlia dell’anziana, che è stata portata in ospedale per una grave intossicazione. Indagini in corso sulle cause del rogo, la palazzina è stata evacuata e l’abitazione posta sotto sequestro.

Incendio in casa a Roma

L’incendio è avvenuto nelle prime ore di oggi, mercoledì 19 febbraio, in un’abitazione di Circonvallazione Gianicolense a Roma, nel quartiere Monteverde.

Secondo quanto riporta Ansa, le fiamme sono divampate poco dopo le 4 del mattino all’interno di un appartamento al quinto piano di una palazzina.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà L’incendio in zona Monteverde a Roma

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e polizia.

Morta una donna di 89 anni, la figlia intossicata

A causa dell’incendio è morta una donna di 89 anni che si trovava in casa quando sono divampate le fiamme.

Il corpo privo di vita dell’anziana è stato trovato dai vigili del fuoco quando sono entrati nell’appartamento.

Con lei c’era la figlia, che è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso per una grave intossicazione da fumo.

Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, al loro arrivo la donna era fuori dall’edificio. L’intera palazzina è stata evacuata.

Indagini in corso

Ancora da chiarire le cause del rogo che avrebbe interessato soltanto l’appartamento dell’anziana. Sono in corso le indagini da parte della polizia.

La procura di Roma che ha aperto un fascicolo sul caso ha disposto il sequestro dell’appartamento.