Incendio in una casa di riposo in Germania causa 4 morti e 21 feriti: fiamme scoppiate nella notte

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia in Germania, dove un incendio scoppiato in una casa di riposo nel Comune di Bedburg-Hau (nella Renania Settentrionale-Vestfalia) ha provocato 4 morti e almeno 21 feriti. Le fiamme, divampate nelle prime ore di lunedì 4 marzo, sono state domate. Le indagini per capire quali possano essere state le cause dell’incidente sono tutt’ora in corso.

L’incendio in una casa di riposo in Germania

L’incendio, scoppiato nella notte, è stato domato. Sul posto sono ancora al lavoro i vigili del fuoco.

Secondo quanto comunicato dalla polizia locale, anche un pompiere e un agente di polizia sarebbero rimasti feriti e portati in ospedale dopo il loro intervento.

La polizia e i vigili del fuoco in azione dopo l’incendio nella casa di riposo di Bedburg-Hau

Altri 46 residenti sono stati evacuati e sono stati esaminati dal personale medico. Lo riporta LaPresse citando l’agenzia dpa.

15 di loro avrebbero riportato ferite minori.

Il Comune di Bedburg-Hau

Bedburg-Hau è un comune tedesco del distretto di Kleve, nello Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Una delle sue principali attrazioni è il Museum Schloss Moyland, un castello con un museo di arte moderna dedicato all’artista tedesco Joseph Beuys.

Il parco intorno al castello ospita un giardino di sculture, giardini di erbe e un roseto.

Un altro incendio in una Rsa italiana

Lo scorso lunedì 26 febbraio un altro incendio ha interessato una casa di riposo in Italia, in provincia di Monza e Brianza: trattasi della Rsa Attanasio di Limbiate.

Attorno alle 21 è stato lanciato l’allarme dalla struttura in via Trieste, dove sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco. Decine gli anziani evacuati: non si sono tuttavia registrati feriti né vittime.

Le fiamme si sarebbero sviluppate al primo dei tre piani della struttura, all’interno di una camera.