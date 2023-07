Incendio in una casa di riposo a Milano, 6 morti e 81 intossicati, alcuni in condizioni gravi per il fumo

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Nel cuore della notte si è sviluppato un incendio in una casa di riposo di Milano. Si chiama Casa di riposo dei Coniugi e al momento il bilancio delle vittime è di 6 persone che hanno perso la vita, 81 intossicati e 15 ricoverati in ospedale.

I fatti

Intorno all’1.20, nel cuore della notte mentre tutti gli ospiti dormivano, si è sviluppato un incendio nella Casa di riposo dei Coniugi. Ora dopo ora, fino agli ultimi aggiornamenti, il numero degli intossicati è cresciuto, così come i feriti trasportati in ospedale d’urgenza.

Al momento i Vigili del Fuoco giunti sul posto non escludono nessuna ipotesi, neanche la matrice dolosa dell’incendio. Si indaga quindi per la morte di 6 persone, 5 donne e 1 uomo residenti nella struttura, e il ferimento di altri 80 ospiti. Due anziani sono stati portati d’urgenza in ospedale.

Fonte foto: ANSA Soccorsi giunti sul luogo dell’incendio a Milano

Le dinamiche

L’incendio scoppiato nella casa di riposo di Milano (sempre ieri a Milano un incendio in un palazzo in ristrutturazione) sta impegnando da ore i Vigili del Fuoco nei soccorsi: decine gli ospiti portati in salvo. Tra un intervento e l’altro si cerca però anche l’origine delle fiamme. A una prima ricostruzione sembra probabile che l’incendio si sia sviluppato a partire da una sola camera. Le prime 2 vittime sono proprio le donne ospiti della camera da cui si sono alzate le fiamme.

Il fuoco non si è propagato nel resto della struttura, anche se una parte di questa rimane al momento inagibile per via del fumo. Gli altri 4 decessi infatti sono stati causati dalle esalazioni.

I soccorsi

Una notte difficile alla Casa di riposo dei Coniugi di Milano, quando a partire dall’1:20 è scoppiato un incendio che è costato la vita a 6 persone. Il bilancio, gravissimo, è stato commentato dal sindaco Giuseppe Sala come “grave, ma poteva andare peggio”. Infatti i Vigili del Fuoco, avvertiti da uno dei dipendenti in servizio, sono riusciti a contenere le fiamme in una sola stanza.

Per via della struttura stessa, “gli ospiti sono stati salvati quasi uno a uno a braccia”, racconta ancora Sala. Un lavoro, quello dei soccorsi, non ancora concluso. I feriti, 81 intossicati di cui 15 in condizioni più gravi, sono sotto controllo e sono monitorati nelle strutture ospedaliere che li hanno accolti. I Vigili del Fuoco nel frattempo stanno ricostruendo l’origine delle fiamme per escludere o meno la matrice dolosa.