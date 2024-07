Incendio in un sito di stoccaggio rifiuti a Palmi, si alza una nube di fumo nero: paura per la tossicità

Una densa nube di fumo nero si innalza sul cielo di Palmi tanto da allarmare i cittadini e le autorità: l’incendio, infatti, si è sviluppato nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio nell’ex stabilimento RaDi che oggi si occupa di stoccaggio dei rifiuti. Il sindaco Giuseppe Ranuccio sta tenendo aggiornati i cittadini. A preoccupare maggiormente è la presenza del vento, che rischia di estendere la zona di fuoco.

Incendio a Palmi, la situazione

Nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio un incendio ha colpito Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi di un sito di stoccaggio rifiuti. L’allarme non è dovuto solamente alla densa colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, piuttosto al vento che potrebbe alimentare le fiamme e alla tossicità delle esalazioni

Per la precisione, è andata a fuoco un struttura collocata nella strada per Taurianova a Palmi, in località Pontevecchio. Come scrive LaC24, per il momento non si conoscono le cause dell’incendio.

Lo stabilimento è gestito da Poly2Oil che si occupa di stoccaggio e smaltimento di carta, plastica, cartone, ingombranti e vetro. In una parola: rifiuti. Per questo motivo le autorità stanno intervenendo per contenere i danni dal momento che le lingue di fuoco rischiano di lambire le abitazioni.

Per il momento il vento sta facendo in modo che le fiamme si muovano nel senso opposto, lontano dal centro abitato. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Le operazioni di spegnimento e le parole del sindaco

Come scrive Gazzetta del Sud, sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Bagnara e Villa San Giovanni. Nel frattempo, il sindaco Giuseppe Ranuccio ha pubblicato una nota sui social:

L’incendio sviluppatosi nelle ultime ore presso lo stabilimento ex RaDi in località Pontevecchio è impressionante.

I Vigili del Fuoco sono già a lavoro per spegnere le fiamme. A loro ed alle Forze dell’Ordine intervenute, va il mio ringraziamento. Una cosa è certa: questo incendio non doveva verificarsi. Insieme all’Amministrazione tutta, stiamo valutando con i pochi dati in questo momento a disposizione, ogni iniziativa a tutela della nostra comunità.

Gli altri incendi a Reggio Calabria

Nella stessa giornata, la città di Reggio Calabria è stata interessata da altri incendi. Intorno all’aeroporto Tito Minniti, tra Ravagnese e Contrada Cafari, due roghi a poche decine di metri di distanza hanno costretto i residenti a barricarsi in casa, impegnando almeno quattro squadre dei vigili del fuoco.

Secondo le prime ipotesi, gli incendi potrebbero avere una matrice dolosa. Gli accertamenti sono ancora in corso.