Incendio in un ristorante sul lungomare di Sciacca ad Agrigento, colonna di fumo e fiamme visibile da lontano

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di martedì 18 giugno in un ristorante sul lungomare di Sciacca, in provincia di Agrigento. A essere avvolto dalle fiamme è stato il locale “Il Porticello“, storica attività nel quartiere dello Stazzone, con la colonna di fumo che è stata visibile a diversi chilometri di distanza. Ignote, al momento, le cause che hanno portato all’incendio.

Incendio nel ristorante di Sciacca

A lanciare l’allarme per l’incendio scoppiato a “Il Porticello” di Sciacca sono stati i dipendenti del ristorante che hanno visto propagarsi celermente le fiamme all’interno dell’attività.

Nel pomeriggio, infatti, all’improvviso è stato notato il fumo e successivamente le fiamme hanno avvolto il locale. Il ristorante, secondo quanto si apprende, è un manufatto indipendente, costruito in massima parte in legno, costruito negli anni Sessanta.

Esplosioni durante l’incendio

Non è ancora chiaro cosa ha causato l’incendio, ma durante le operazioni di soccorso sono stati vissuti attimi di paura e apprensione.

Dal lungomare dello Stazzone, infatti, si è alzata una grossa nuvola di fumo che si è levata dall’immobile ed è stata visibile da diverse zone della città, ma sono state udite soprattutto diverse esplosioni.

In un primo momento si era ipotizzato fosse esplosa una bombola del gas, ma i vigili del fuoco hanno fatto sapere di essere riusciti a rimuoverla prima dello scoppio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il Porticello si trova sul lungomare di Sciacca, ad Agrigento

Secondo quanto si apprende, quindi, sarebbe stato un contenitore della birra a rimanere coinvolto nella deflagrazione. Il contenitore è schizzato in alto per poi tornare a precipitare sul selciato. Per fortuna in quel momento le persone erano lontane.

Vigili del fuoco sul posto, indagini sulle cause

Come detto, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre per cercare di domare e spegnere l’incendio che si è sviluppato nei locali de “Il Porticello”.

Sul luogo si sono recate anche le forze dell’ordine, con polizia e carabinieri che seguono a distanza le operazioni di spegnimento.

Una volta che le fiamme saranno neutralizzate spetterà ai pompieri indagare sulle cause che hanno scatenato l’incendio sul lungomare di Sciacca.