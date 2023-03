Incendio in un ristorante di Varmo: fiamme avvolgono la tensostruttura in legno, ingenti danni al locale

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un incendio ha coinvolto e provocato ingenti danni in un ristorante di Varmo, in provincia di Udine, nella serata di giovedì 16 marzo 2023. Le fiamme, sviluppatesi da una tensostruttura adiacente al locale, sono state spente nelle ore successive dai vigili del fuoco.

Incendio in un ristorante di Varmo

Secondo quanto riferito dai media locali, l’incendio si è sviluppato poco dopo le 22.30 di giovedì 16 marzo 2023 in via Bassate. All’interno del locale c’erano diversi clienti che, fortunatamente, non hanno riportato ferite.

Le fiamme si sarebbero sviluppate da una tensostruttura in legno adiacente al locale. L’incendio ha quindi avvolto la struttura e provocato danni ingenti al locale e agli arredi.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, il ristorante La Ferrata, sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana, Codroipo e Udine, Arrivati in via Bassate, i pompieri sono riusciti a domare l’incendio evitando che si propagasse in tutti i locali.

Si tratta, tra l’altro, di un episodio non isolato dato che a gennaio c’era già stato un incendio. Sul posto i Carabinieri di Latisana e Rivignano che hanno avviato le indagini per cercare di capire cosa sia successo e cosa abbia provocato l’incendio.

Varmo, incendio in un deposito

A febbraio, sempre a Varmo, un altro incendio aveva avvolto un deposito accostato a un’abitazione. Soltanto grazie al tempestivo intervento dei pompieri è stata evitata la tragedia, con le fiamme che stavano per propagarsi alla casa e alle altre strutture nei pressi del locale a fuoco.

Spento il rogo, i pompieri hanno poi eseguito la bonifica delle masserizie bruciate e la messa in sicurezza, che ha previsto anche un controllo strumentale del locale e dell’abitazione, per verificare che non vi fossero residui dei prodotti della combustione.