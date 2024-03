Incendio in un palazzo di Salerno nel Quartiere Italia: fiamme e fumo visibili dalla strada, edificio evacuato

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Momenti di panico a Salerno per un incendio scoppiato in un palazzo nel Quartiere Italia: le fiamme e il fumo erano visibili fin dalla strada.

Cosa è successo a Salerno

L’incendio è divampato nelle prime ore del mattino di mercoledì 6 marzo all’interno di un’abitazione situata al quinto piano di una palazzina in via Raffaele Guariglia, nel Quartiere Italia a Salerno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme (visibili dalla strada), evitando che si estendessero ulteriormente. L’intero stabile interessato dal rogo è stato evacuato temporaneamente a scopo precauzionale.

Come riportato da ‘Salerno Today’, una sola persona è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 a causa dell’inalazione del fumo (anch’esso, come le fiamme, visibile dalla strada). Sono state controllate anche le condizioni di salute di quattro persone e un neonato ma tutti, fortunatamente, stanno bene.

L’incendio è scoppiato in un appartamento al quinto piano di un palazzo in via Raffaele Guariglia, nel Quartiere Italia di Salerno, nelle prime ore del mattino di mercoledì 6 marzo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio a Salerno

I Vigili del Fuoco hanno pubblicato un post sul social network ‘X’ sull’incendio di Salerno alle ore 9,27 del mattino di mercoledì 6 marzo.

Nel messaggio dei Vigili del Fuoco si legge: “Palazzo evacuato, 4 adulti e un neonato portati al sicuro dai Vigili del Fuoco: dalle 7 intervento nella zona orientale di Salerno per l’incendio in un appartamento al 5º piano di un condominio. Fiamme domate, evitato coinvolgimento altre abitazioni, operazioni in corso”.