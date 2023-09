Incendio in un palazzo a Firenze, due persone sono finite in ospedale: si indaga sulle cause del rogo

Notte di paura a Firenze, dove è scoppiato un incendio in un palazzo in via Cosseria, in zona Statuto. Due persone sono state trasportate in ospedale.

Cosa è successo a Firenze

Alle 4,35 del mattino di venerdì 1° settembre, i vigili del fuoco della sede centrale e del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti dopo le chiamate di alcuni condomini che hanno segnalato un incendio in un palazzo in via Cosseria a Firenze. L’incendio è divampato al sesto piano dell’edificio.

Sono state due le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul luogo dell’incendio, anche con l’ausilio di un’autoscala. Il personale ha provveduto a spegnere le fiamme e a estinguere il rogo.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Due persone in ospedale

Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il personale del 118: due persone sono state soccorse e sono state portate in ospedale.

Come riportato da ‘La Nazione’, si tratta di una donna che abita al settimo piano del palazzo interessato dal rogo e di un uomo che abita nell’appartamento dove si è sviluppato l’incendio.

Si indaga sulle cause

Dopo che l’incendio è stato estinto, i vigili del fuoco sono passati alla fase della bonifica e della messa in sicurezza dell’appartamento, che ha riportato diversi danni.

Si indaga sulle cause che hanno dato origine al rogo.