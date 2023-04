Incendio in un negozio di Genova in via Gramsci: palazzo avvolto da una colonna di fumo nero, attimi di panico

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Momenti di paura nella mattina di venerdì 7 aprile 2023 a Genova, per un incendio scoppiato in un negozio in via Gramsci. Per cause ancora da accertare, il locale è stato avvolto dalle fiamme e l’incendio si è propagato ai piani superiori della struttura.

Incendio in un negozio, paura a Genova

Mattinata movimentata a Genova, con i vigili del fuoco che sono stati chiamati a intervenire in via Gramsci, in zona Porto Vecchio, per la segnalazione di una densa colonna di fumo nero che fuoriusciva da un negozio. Il locale, gestito da una famiglia di origine straniera, è stato coinvolto in un incendio la cui natura è ancora in fase di accertamento.

Forse per un cortocircuito, questa l’ipotesi più plausibile, il locale è stato investito dalle fiamme che poi hanno anche interessato il piano superiore del palazzo di cui lo stesso negozio fa parte come condominio.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Tanta paura sì, ma fortunatamente nessuna conseguenza per titolari, clienti e persone che si trovavano a passare nella zona. Al momento, infatti, non sono stati registrati feriti o intossicati a causa dell’incendio.

I soccorsi e le possibili cause

Sul posto, come detto, sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno provveduto a a spegnere l’incendio. Sono servite ben quattro squadre per tenere a bada le fiamme, in quanto a essere investito dalle fiamme non è stato soltanto il locale principale dell’esercizio commerciale ma anche un magazzino contenente oggettistica e il piano superiore del palazzo.

Proprio sugli appartamenti sopra il negozio ruota il mistero dell’incendio. Se l’ipotesi principale sulle cause delle fiamme è il cortocircuito in un impianto elettrico, i titolari dell’attività avrebbero riferito ai vigili del fuoco che il fumo proveniva inizialmente proprio dal piano superiore dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. La moglie del titolare, sentita da Primocanale, ha infatti ammesso che all’arrivo dei soccorsi anche i vigili non riuscivano a trovare le fiamme all’interno del locale.

Traffico in tilt nella zona

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale che hanno chiuso la strada al traffico per permettere ai pompieri di lavorare in tranquillità. La zona, di solito trafficata, è stata interdetta al traffico per alcune ore.

Chiusa anche la Sopraelevata in entrambi i sensi a causa del troppo fumo.