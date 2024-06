Incendio in un garage nel quartiere Barriera di Milano a Torino: colonna di fumo nero, le immagini sui social

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un improvviso incendio è divampato nel tardo pomeriggio di lunedì 10 giugno a Torino, nel quartiere di Barriera di Milano, con le fiamme che hanno interessato il garage di uno stabile. Diversi video e foto hanno iniziato a circolare sui social, mostrando la colonna di fumo nero originata dal rogo. Alcuni residenti sono stati evacuati dall’area, in via precauzionale, ma non ci sarebbero persone ferite. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare l’incendio, insieme a polizia municipale e carabinieri, che hanno gestito la viabilità della zona.

Incendio a Barriera di Milano, fumo nero a Torino da un garage

Il rogo è stato segnalato intorno alle 19 di lunedì, presso un edificio situato in via Crescentino, al civico 26, nel quartiere di Barriera di Milano nel capoluogo piemontese.

Attualmente le autorità sono al vaglio della situazione per determinare quella che potrebbe essere stata l’origine dell’incendio, senza escludere nessuna ipotesi.

Il rogo è divampato da un garage in via Crescentini 26, nel quartiere di Barriera di Milano a Torino

Le fiamme si sono generate da un garage che affaccia sulla strada, con una colonna di fumo nero che si è levata in cielo ed è rimasta visibile da più di cento metri di distanza.

Non è stato ancora appurato se l’incendio sia doloso o abbia avuto origine casualmente.

L’intervento dei vigili del fuoco

Tre squadre di vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme. È stata disposta inoltre l’evacuazione dei residenti della zona a scopo precauzionale.

Sul luogo dell’incendio sono giunti anche gli agenti del commissariato locale, i carabinieri e la polizia municipale, che ha bloccato la strada adiacente per sicurezza.

La segnalazione dell’incendio da parte di Verangela “Vera” Marino

Verangela “Vera” Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, ha segnalato l’accaduto sui social media.

“Ci troviamo nel quartiere Barriera di Milano precisamente nel tratto compreso tra le vie Crescentino, via Cherubini è la via Paisiello” ha scritto Marino sul suo profilo Facebook.

“Tempestivamente sul posto sono intervenute numerose gazzelle dell’Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e operatori dei vigili del fuoco. Sembrerebbe aver preso fuoco un garage di uno stabile. Chissà quali saranno le cause dell’incendio” ha aggiunto Marino.