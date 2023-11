Incendio in un condominio a Padova con 24 intossicati, gravi una mamma col suo bambino: si indaga sulle cause

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Paura a Padova alle prime ore del mattino di venerdì 17 novembre a causa di un incendio che ha interessato un palazzo di cinque piani. Le fiamme hanno coinvolto il terzo piano del condominio, con l’allarme lanciato quando erano passate da poco le 5. Preoccupano le condizioni di una mamma e del suo bambino.

Incendio in un palazzo a Padova

Attimi di paura e tensione a Padova, in zona Guizza, dove all’alba di venerdì 17 novembre si è sviluppato un incendio in un palazzo di cinque piani. Non sono ancora chiare le origini del rogo, ma secondo quanto si apprende pare che a rimanere maggiormente danneggiato sia stato il terzo piano del condominio di via Pascoli.

Le fiamme hanno interessato alcuni appartamenti che, dopo l’allarme lanciato, sono stati evacuati.

Fonte foto: Tuttocittà.it Nel cerchio in rosso la zona in cui è avvenuto l’incendio nel palazzo di via Pascoli a Padova

I soccorsi dopo l’incendio

Evacuati 18 appartamenti e gli oltre 60 inquilini del palazzo, con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco che hanno operato per diverse ore. Intervenuti i vigili del fuoco da Padova, Abano Terme e dal distaccamento volontario di Borgoricco con tre autopompe, l’autoscala e il carro aria.

In tutto, riferiscono i giornali locali, hanno operato 20 vigili del fuoco coadiuvati dal funzionario di guardia. L’attività si è concentrata nell’immediatezza sulla verifica che non vi fossero residenti bloccati all’interno dell’edificio. L’incendio, dopo alcune ore, è stato spento e sono in corso le operazioni di bonifica e di controllo dei danni statici.

Evacuati, anche per questioni di sicurezza, i condomini di un palazzo vicino. L’intera area nelle immediate vicinanze del condominio è stata transennata per inibire il traffico e tenere a debita distanza i curiosi accorsi nelle ore successive al rogo.

Grave una mamma e il suo bimbo

Dei 60 condomini evacuati dal palazzo di via Pascoli 5, quello interessato dall’incendio, 24 sono rimasti intossicati dopo aver inalato i fumi tossici, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Preoccupano invece le condizioni di una donna e di un bimbo. Delicate, infatti, sarebbero le condizioni di una mamma e di suo figlio che dai primi accertamenti hanno evidenziato valori di arbossiemoglobina elevati.