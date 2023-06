Incendio in un centro massaggi a Milano, si alza una colonna di fumo nero: locale distrutto, traffico bloccato

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Brutto risveglio venerdì 9 giugno per un centro massaggi di Milano, dove un improvviso incendio è divampato distruggendo completamente il locale. Le fiamme si sono originate intorno alle ore 9 nel centro benessere Thai che si trova in viale Tunisia, nel cuore della città. Mentre si sta indagando sulle cause del rogo, sono già evidenti le ripercussioni sul traffico cittadino, bloccato temporaneamente per consentire ai vigili del fuoco le operazioni di spegnimento.

La dinamica dell’incendio

L’incendio è divampato in modo rapido al mattino, in orario di apertura delle attività commerciali. Una colonna di fumo scuro è diventata immediatamente visibile anche a discreta distanza dal centro massaggi interessato dal rogo.

Il centro massaggi si trova al pian terreno, in un edificio di sei piani, dal quale in via precauzionale sono state evacuate cinque persone.

Il traffico su Viale Tunisia è stato bloccato temporaneamente per agevolare l'intervento dei pompieri

Al momento le cause dell’incendio sono ancora da determinare. L’evento ha però causato un’immediata interruzione del traffico lungo la strada principale, che è rimasto bloccato per circa un’ora per consentire al personale dei vigili del fuoco di spegnere l’incendio.

L’intervento dei pompieri

I vigili del fuoco si sono immediatamente mobilitati per affrontare l’emergenza. Quattro squadre di pompieri sono giunte sul luogo dell’incidente, supportate da un’autoscala, due autopompe e un mezzo di supporto.

Inoltre, un’ambulanza del servizio di emergenza 118 è stata prontamente dispiegata sul posto. In base alle prime informazioni, la titolare dell’attività commerciale sarebbe rimasta lievemente ustionata, e sarebbe l’unica persona per cui sono state necessarie delle cure mediche.

Deviazioni dei mezzi pubblici

La strada dove è situato il centro massaggi è stata parzialmente chiusa al traffico e la situazione è stata gestita in collaborazione dalla polizia locale e dai carabinieri.

Atm, l’azienda di trasporto pubblico milanese, ha comunicato che è stata necessaria una modifica temporanea nella circolazione dei tram 5 e 33 a causa dell’incendio.

Il comunicato di Atm

“Atm sta attualmente collaborando con i vigili del fuoco in viale Tunisia” ha dichiarato un portavoce di Atm. “Di conseguenza, abbiamo apportato modifiche al servizio di queste due linee di tram”.

“Il Tram 5 devierà dalla sua fermata abituale in viale Tunisia alla fermata di piazza Ascoli in direzione Ortica. in direzione Ospedale Maggiore, devierà da piazza Adelaide di Savoia a piazza Cincinnato. Per quanto riguarda il Tram 33, in direzione Rimembranze di Lambrate devierà dalla fermata Repubblica a quella di piazza Ascoli; in direzione Lagosta, devierà da piazza Adelaide di Savoia fino a Repubblica”.

L’incendio a Origgio

Solo pochi giorni fa, un altro locale in Lombardia è stato colpito da un rovinoso incendio. Fra il 5 e il 6 giugno a Origgio, vicino Varese, le fiamme hanno distrutto il pub Buena Vista, situato nei pressi del confine con l’hinterland milanese.

Dopo che il rogo era divampato intorno alle 4, le operazioni di spegnimento erano state portate avanti per un’intera notte. Un evento che fortunatamente non ha provocato il ferimento di nessuna persona.

Con l’avvicinarsi dell’estate, l’incidenza dei roghi aumenta e desta una crescente preoccupazione. Negli occhi di molti ci sono ancora le immagini degli incendi scoppiati ad Ottawa, nel Canada, con ripercussioni fino alla città di New York negli Stati Uniti.