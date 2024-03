Incendio in un centro commerciale a Carovigno (Brindisi): rischio nube tossica, il sindaco: "State a casa"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Fiamme a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove un vasto incendio è divampato all’interno del centro commerciale Kasawika, in via Santa Sabina. Il fuoco ha creato una densa nube di fumo nero. Il sindaco Massimo Lanzillotti ha invitato tutti i cittadini a “tenere le finestre chiuse e a non uscire”.

L’incendio nel centro commerciale di Carovigno, in provincia di Brindisi

Il rogo è scoppiato nel primo pomeriggio di sabato 30 marzo, poco prima delle 14. Non si registrano al momento vittime o feriti.

Secondo quanto riportato da brindisireport.it, in quel momento nei locali erano presenti personale del negozio e clientela.

L'incendio è divampato all'interno di un centro commerciale a Carovigno, in provincia di Brindisi

Le fiamme avrebbero tuttavia distrutto un gran quantitativo di merce e un furgone parcheggiato all’esterno dell’attività commerciale.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sono state impiegate due squadre di vigili del fuoco, una del distaccamento di Ostuni, l’altra della sede centrale di Brindisi.

Stanno operando, inoltre, un’aps (autopompa serbatoio) e un’autobotte. La struttura sembrerebbe aver subito ingenti danni, oltre al danneggiamento della merce.

L’incendio, alimentato dal forte vento di scirocco, ha creato una densa nube di fumo nero. Sul posto anche i carabinieri, che hanno evacuato per sicurezza gli stabili adiacenti.

Stando a una primissima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un locale esterno, ma di pertinenza dell’esercizio commerciale. Lì si trovavano un furgoncino e diversi cartoni.

L’appello del sindaco su Facebook

Sul posto si è recato anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti.

Tramite un post su Facebook, il primo cittadino ha lanciato un appello: “Su avviso della Prefettura, si invitano tutti a tenere le finestre chiuse e a non uscire“.