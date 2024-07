Incendio in un capannone di Osteria Nuova vicino a Rieti, fiamme nei magazzini di Ediltutto e danni ingenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un capannone industriale è andato a fuoco nel pomeriggio di giovedì 18 luglio a Osteria Nuova, frazione di Poggio Moiano in provincia di Rieti, con l’incendio che ha interessato i magazzini di Ediltutto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con numerosi mezzi per spegnere le fiamme: visibile da grande distanza una sinistra colonna di denso fumo nero. Sul posto gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e i tecnici dell’Arpa per il monitoraggio dell’aria.

Il vasto incendio è scoppiato a Osteria Nuova all’interno dei magazzini della Big MaT Ediltutto, nota attività della zona che si trova a ridosso della via Salaria.

Per il rogo, che ha causato evidentemente danni ingenti al capannone industriale, non sono ancora chiare né l’origine né la dinamica del suo sviluppo.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto, impegnandosi per alcune ore al fine di domare le fiamme, attraverso l’impiego di diversi mezzi e operatori. I pompieri hanno provveduto inoltre a circoscrivere le fiamme nell’area, evitando che queste potessero propagarsi e minacciare gli edifici nelle vicinanze.

Preoccupa la colonna di fumo dal capannone

La colonna di fumo nero prodotta dall’incendio è visibile anche a grande distanza e causa preoccupazione, considerando la possibile tossicità dei prodotti di combustione.

In base a quanto è stato fino a ora ricostruito, il rogo avrebbe avuto origine in una zona adibita allo stoccaggio di materiali edili, ma si teme che le fiamme abbiano intaccato anche materie plastiche e in gomma.

Com’è noto, la combustione di tali materiali è potenzialmente pericolosa perché libera nell’aria sostanze altamente nocive per gli esseri umani.

Per questo motivo, sul luogo dell’incendio sono presenti anche i tecnici dell’Arpa Lazio, impegnati nelle operazioni di rilievo e monitoraggio della qualità dell’aria, con i risultati che saranno noti nei prossimi giorni.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco di Poggio Moiano, Matteo Massimi, in serata ha rassicurato sui social i propri concittadini in merito all’incendio dei magazzini Ediltutto.

“L’incendio che ha colpito il magazzino di Ediltutto è sotto controllo grazie all’intervento dei vigili del fuoco” ha scritto intorno alle 21 su Facebook il primo cittadino.

“Per evitare problemi connessi ai fumi vi chiedo di non avvicinarvi alla zona se non strettamente necessario. A chi vive nel raggio di 200 metri dall’incendio chiedo di tenere le finestre chiuse fino al cessato pericolo” ha raccomandato Massimi.

Il Lazio è una delle regioni più colpite dagli incendi nelle ultime settimane: uno degli ultimi roghi di rilevante entità, quello avvenuto nella zona di Casal Lumbroso a Roma, ha tenuto impegnati vigili del fuoco e forze dell’ordine per alcuni giorni.