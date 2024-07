Incendio in un capannone a Maratta vicino Terni, fiamme e colonna di fumo visibile a chilometri di distanza

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un nuovo incendio ha colpito Terni, con le fiamme che nel tardo pomeriggio di venerdì 12 luglio sono divampate in zona Maratta, coinvolgendo un capannone industriale. Alta e densa si è levata una colonna di fumo nero, visibile peraltro a chilometri di distanza, prodotta con ogni probabilità dalla combustione di rifiuti ingombranti. Sul posto i vigili del fuoco per gestire l’emergenza, insieme alle forze dell’ordine e ai tecnici di Usl e Arpa per il monitoraggio dell’aria.

Incendio a Terni in zona Maratta: in fiamme un capannone

Ad allertare i vigili del fuoco di Terni una segnalazione giunta alla centrale operativa nel tardo pomeriggio, con le fiamme divampate in un capannone industriale presente in via Angelini intorno alle 19,30 di venerdì.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore, con l’impegno da parte di due squadre dei pompieri del comando provinciale con vari mezzi, compreso anche un carro schiuma.

L’incendio è scoppiato in nella zona industriale di Maratta, a Terni

Nel frattempo, la sinistra nube di fumo nero insisteva nel cielo ternano, visibile da ogni zona della città.

La dinamica dell’incendio nel capannone a Maratta

Le fiamme dell’incendio si sono sviluppate sia all’interno dello stabile che nelle zone esterne. Il capannone appartiene a una ditta impegnata nel settore dello smaltimento di rifiuti ingombranti, la Fare Futuro.

In base ai riscontri sarebbero andati a fuoco diversi quintali di rifiuti, e la natura dei materiali in questione produce una certa preoccupazione, legata alle possibili esalazioni tossiche, derivanti dalla combustione.

I tecnici di Arpa Umbria e la Usl Umbria 2 sono giunti sul posto, al fine di gestire l’emergenza e assicurare le misure di prevenzione e monitoraggio necessarie. A ciò si aggiunge l’intervento da parte della polizia locale e dei carabinieri.

Il commento dell’azienda

La situazione di emergenza presso il capannone è stata normalizzata intorno alle 21. “Siamo andati via alle 14 e 30 ed era tutto sotto controllo. Probabilmente l’elevata temperatura ha avuto un peso su materiale altamente infiammabile” ha dichiarato Domenico Bellachioma, amministratore dell’azienda Fare Futuro, ascoltato da Il Messaggero.

“Saranno le indagini a dire cosa sia successo: ipotesi di dolo mi auguro non emergano anche perché non penso che qualcuno possa avercela con la nostra azienda” ha aggiunto l’amministratore.

Attualmente nessuna ipotesi sull’origine dell’incendio viene esclusa: saranno le forze dell’ordine a indagare le possibili cause scatenanti del rogo.