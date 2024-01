Incendio in un'azienda di Cavenago di Brianza vicino a Monza: fiamme visibili dall'autostrada A4

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un vasto incendio si è sviluppato in un’azienda di Cavenago Brianza, in provincia di Monza, nella mattina di lunedì 22 gennaio 2024. Le fiamme hanno avvolto un capannone dell’azienda Planet Farms, una vertical farm startup che produce insalate e ortaggi in busta.

Incendio in azienda agricola a Monza

A essere interessata dall’incendio, come detto, è Planet Farms, una vertical farm dove hanno sede la produzione e la coltivazione di prodotti secondo la modalità dell’agricoltura verticale. L’allarme è stato lanciato alle prime ore del mattino, col rogo che ha avvolto un capannone della struttura. La prima chiamata d’emergenza è arrivata poco dopo le 6.30 al comando provinciale di Monza e Brianza.

Non è ancora chiaro cosa abbia potuto provocare l’incendio. Sul posto, in via Santa Maria in Campo 10, sono intervenuti numerosi mezzi di emergenza per cercare di arginare le fiamme e frenare l’incendio.

Al momento, secondo quanto comunicato, non sarebbero stati registrati feriti. Sul posto sono intervenuti in via precauzionale anche diversi mezzi del 118.

Appello del Comune ai cittadini

Giunto anche il sindaco di Cavenago Davide Fumagalli che ha assistito alle operazioni di soccorso. Sui social è stato quindi lanciato l’appello a tutti i cittadini.

“Il Sindaco insieme alle forze dell’ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l’estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre” si legge su Facebook.

Fiamme visibili dalla A4

Una colonna di fumo nero e le fiamme sono ben visibili dall’autostrada A4.

Planet Farms, infatti, si trova proprio a ridosso dell’autostrada e diversi sono stati gli automobilisti che hanno segnalato la nuvola di fumo nero passando dalla zona.

La coltre nera, anche a causa del forte vento segnalato, si è spostata anche su Omate e Cambiago.

Cos’è una vertical farm

Planet Farms, come detto, è una startup il cui stabilimento era stato inaugurato pochi anni fa. Azienda che produce prodotti freschi, privi di pesticidi e coltivati in maniera sostenibile, si tratta di una vertical farm.

L’attività, aperta da due giovani milanesi, si occupa infatti di coltivare, produrre e vendere prodotti agroalimentari con la modalità dell’agricoltura verticale che si basa nell’avere, in un edificio unico, un’intera filiera nei cosiddetti “farmscrapers”, ovvero la coltivazione delle specie vegetali su più livelli sovrapposti.

Le vertical farm utilizzano quindi una coltivazione indoor che permette, tramite tecniche ecosolidali, di massimizzare il numero di piante a metro cubo e di coltivare numerosi prodotti agricoli.