Incendio in un'autofficina di via Adige a San Donato Milanese: fiamme e vasta colonna di fumo nella zona

È stata una mattinata decisamente movimentata per i vigili del fuoco di Milano e limitrofi: oltre alla spaventosa esplosione a Porta Romana, negli stessi istanti è andata a fuoco anche un’autofficina nella vicina San Donato Milanese.

L’incendio è scoppiato alle 11.30 del mattino

A sorprendere è soprattutto la precisa coincidenza di orario: attorno alle 11.30 di giovedì 11 maggio 2023, da San Donato Milanese è scattata un’allerta per i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco.

Sono stati chiamati per domare l’incendio scoppiato in un’autofficina di via Adige, nel quartiere Certosa del comune italiano di circa 30.000 abitanti che fa parte della città metropolitana di Milano.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è scoppiato l’incendio nella mattinata di oggi

Anche in questo caso, le fiamme hanno fatto innalzare subito una densa colonna di fumo nero, visibile anche dalla vicina e trafficata via Emilia e dall’area piena di palazzi e attività commerciali.

Disagi al traffico di San Donato Milanese

Come riportato da Il Giorno, sul posto sono arrivati oltre ai vigili anche Croce rossa, Carabinieri e Protezione Civile. Tuttavia, non sono stati riportati feriti dall’incendio che ha interessato l’autofficina.

La polizia locale è intervenuta per regolare il traffico nella zona: per parecchio tempo è stato bloccato l’accesso a via Adige per i veicoli in arrivo da via Adda. La situazione, si apprende, è tornata alla normalità solo a partire dalle 14.00.

Per quanto riguarda le cause dell’incendio, sono al momento ignote: sono in corso le fasi di accertamento per capire cosa abbia fatto scaturire il rogo a San Donato.

A Porta Romana è esploso un furgone

La paura vissuta da chi ha visto da vicino l’incendio all’autofficina è probabilmente la stessa di chi si è ritrovato nell’inferno di Porta Romana, in pieno centro a Milano, nelle stesse ore di questa mattina.

In via Pier Lombardo, un furgone che trasportava bombole di ossigeno è esploso coinvolgendo numerose auto parcheggiate lungo la strada, una farmacia e alcuni appartamenti nei pressi.

Fortunatamente non ci sono state vittime: l’unica persona ferita è l’autista del furgone, che se la dovrebbe cavare con ferite alla mano e ad una gamba. Poteva andare peggio: il furgone trasportava 20 bombole da 32 litri di ossigeno l’una.