Incendio in un appartamento di Roma in via Giuseppe Donati, palazzo evacuato: intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Giuseppe Donati, in zona Casal Bruciato, a Roma.

Cosa è successo a Casal Bruciato a Roma

Come riportato da ‘Roma Today’, l’abitazione colpita dalle fiamme, nello stabile al civico 125, è andata a fuoco nella mattinata di mercoledì 6 dicembre, poco dopo le 8 del mattino, per cause ancora da accertare.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri, che stanno facendo sgomberare il palazzo. Decine le persone portate in strada. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’appartamento in cui è scoppiato l’incendio nella mattinata di mercoledì 6 dicembre si trova in via Giuseppe Donati, a Casal Bruciato, a Roma.

La possibile causa dell’incendio

‘Il Messaggero’ ha aggiunto ulteriori dettagli su quanto avvenuto a Casal Bruciato: in base a una prima verifica, le fiamme, che fortunatamente non si sono propagate oltre l’appartamento da cui sono partite, potrebbero essere state innescate da un cortocircuito, che ha interessato una stufa o una coperta elettrica.

L’incendio, infatti, è partito dalla camera da letto di una coppia di anziani che, aiutati da altri condomini, prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei militari, sono stati fatti uscire dall’appartamento.

L’incendio a Roma in zona Prati di domenica 3 dicembre

Sempre a Roma, ma in zona Prati, un altro incendio si era sviluppato nella giornata di domenica 3 dicembre.

In quel rogo erano andati bruciati 14 motorini e 4 automobili ed è rimasta totalmente rovinata la facciata di un palazzo storico, che si è annerita.