Incendio in un appartamento a Bologna, uomo muore intossicato. Ferito gravemente il fratello

Tragedia a Bologna. Un uomo è morto in seguito ad un incendio divampato nella mattina di oggi, lunedì 6 marzo, in un appartamento di una palazzina del quartiere San Donato. Ferito gravemente e trasportato in ospedale il fratello. Sul posto i vigili del fuoco, ancora da chiarire le cause del rogo.

Incendio in un appartamento a Bologna

Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, l’incendio è scoppiato questa mattina attorno alle 12 in una palazzina di via Luigi Vestri a Bologna, in zona San Donato. Le fiamme sono divampate, per cause ancora da chiarire, all’interno di un appartamento al terzo e ultimo piano dell’edificio.

Paura tra residenti e vicini che hanno visto il fumo uscire dalle finestre dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, autobotti e autoscala, il 118, i carabinieri e la polizia locale.

L’incendio è scoppiato in un appartamento al terzo piano

Morto un uomo

A causa dell’incendio è morta una delle persone presenti all’interno dell’appartamento: si tratta di un uomo di 62 anni, secondo quanto riferisce Ansa.

I vigili del fuoco lo hanno trovato privo di vita quando sono entrati nell’abitazione, per lui non c’era più nulla da fare. Sarebbe morto intossicato a causa delle inalazioni.

Ferito il fratello

La vittima viveva nell’appartamento andato a fuoco assieme al fratello di un anno più giovane, sordomuto. Come detto, per il 62enne non c’è stato niente da fare, mentre il fratello è rimasto ferito: è stato soccorso e portato fuori dai vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Maggiore in gravi condizioni, avrebbe riportato ustioni e un’intossicazione.

Sul posto anche il personale della scientifica, sono in corso accertamenti per risalire alle cause del rogo.