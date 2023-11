Incendio in un albergo che ospita migranti a Trezzo sull'Adda (Milano): evacuate trenta persone, la situazione

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Attimi di panico in un hotel in provincia di Milano, a Trezzo sull’Adda: le fiamme hanno invaso l’edificio che ospita alcune decine di migranti, tutti evacuati per permettere l’intervento dei vigili. Non ci sarebbero feriti.

Fiamme all’Hotel Longobardo di Trezzo sull’Adda

Stando a quanto riportato da Ansa e fonti locali, l’allarme è stato dato poco dopo le 15.30 di oggi, domenica 5 novembre 2023. Un incendio è divampato all’interno dell’Hotel Longobardo, sito in viale Lombardia a Trezzo sull’Adda, comune situato a est della città metropolitana di Milano.

Per cause ancora da verificare, le fiamme hanno invaso i locali dell’edificio e hanno richiesto l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco. Giunte sul posto, hanno lavorato per spegnere l’incendio, riuscendo nell’impresa.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona dove si trova l’hotel interessato dall’incendio di oggi pomeriggio

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Milano Today, l’incendio sarebbe partito da una stanza al primo piano per circostanze ancora da chiarire. Il fumo ha poi invaso il resto della struttura.

Evacuati circa 30 migranti ospiti: nessuno è ferito

Stando alle fonti, l’hotel Longobardo è una struttura che ospita alcuni migranti. Sono circa trenta gli stranieri che sono stati fatti evacuare per poter consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio.

Nessuno dei migranti ospiti nella struttura sarebbe rimasto ferito dal rogo divampato: uno di loro sarebbe rimasto però intossicato ed è stato quindi accompagnato in ospedale, ma non è in gravi condizioni.

Altri incendi in Italia nel corso degli ultimi giorni

I vigili del fuoco sono stati molti impegnati negli ultimi giorni, sul territorio italiano. Martedì 31 ottobre il fumo ha invaso il centro commerciale che si trova sopra i magazzini del Terminal Traghetti di Genova.

L’incendio ha obbligato ad evacuare i locali del centro e del supermercato Coop, così come la biglietteria del terminal. Tre persone sono state portate in ospedale, intossicate dal fumo che ha riempito la zona.

Lunedì 30 ottobre, invece, è giunta notizia di un altro incendio in Sicilia, nei pressi di Casteldaccia (Palermo): le fiamme hanno portato alla chiusura di un tratto della A19, alla sospensione della linea ferroviaria e al dirottamento di due aerei.