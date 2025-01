Incendio in Turchia nell'hotel di Kartalkaya, almeno 10 morti: alcuni si sono lanciati dall'albergo in fiamme

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Turchia. Un vasto incendio è divampato nella notte in un hotel nella stazione sciistica di Kartalkaya, nella parte settentrionale del Paese. Almeno 10 persone sono morte e 32 sono rimaste ferite. Secondo quanto emerso alcune delle vittime sono morte dopo essersi lanciate dall’albergo in fiamme, in preda al panico. Ancora da accertare le cause del rogo.

Incendio in un hotel in Turchia

L’incendio è scoppiato nelle prime ore di martedì 21 gennaio a Kartalkaya, stazione sciistica nella provincia di Bolu, nel nord-ovest della Turchia.

La tv pubblica turca Trt riferisce che il rogo è divampato attorno alle 3.30 della notte (l’1.30 in Italia) all’interno di un hotel, il Grand Kartal.

Fonte foto: iStock L’incendio a Kartalkaya, nel nord della Turchia

Le immagini delle tv locali hanno mostrato il tetto e gli ultimi dei 12 piani dell’edificio in fiamme. Nella struttura alloggiavano oltre 200 persone.

Drammatico bilancio

Drammatico il bilancio dell’incendio che ha devastato l’hotel: i morti sono almeno 10, decine le persone rimaste ferite, almeno 32.

Il governatore della regione Abdulaziz Aydin ha riferito che due delle dieci vittime sono morte dopo essersi lanciate nel vuoto dall’edificio in fiamme, in preda al panico.

Altre persone hanno cercato di calarsi dalle loro stanze usando delle lenzuola, molte stavano dormendo quando è scoppiato l’incendio.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso e ambulanze, il rogo è stato in gran parte domato dai vigili del fuoco.

Il rogo nella stazione sciistica di Kartalkaya

Ancora da accertare le cause dell’incendio, che secondo quanto emerso sarebbe partito dai locali del ristorante dell’hotel.

La tv privata Ntv ha ipotizzato che il rivestimento in legno dell’esterno dell’edificio potrebbe aver accelerato la propagazione delle fiamme.

Kartalkaya è una popolare località sciistica della Turchia sulle montagne di Koroglu, a circa 300 chilometri da Istanbul.

L’incendio si è verificato durante la pausa invernale del semestre scolastico, quando gli hotel della zona sono affollati di turisti e vacanzieri.

Quante persone c’erano al Grand Kartal

Al momento dell’incendio, nell’hotel Grand Kartal – struttura di 12 piani – c’erano 237 persone.

Gli evacuati sono stati ricollocati negli hotel vicini.