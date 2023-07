Incendio in casa a San Severo, mamma e figlia di 3 anni gravemente ustionate: coinvolta tutta la famiglia

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

È drammatico il bilancio di un incendio scoppiato in casa nella serata di ieri, sabat0 30 luglio 2023, in provincia di Foggia. Coinvolta un’intera famiglia, ma ad avere la peggio sono state la mamma e la figlia più piccola. Le indagini hanno ricostruito come è avvenuto l’incidente.

Gravi ustioni per madre e figlia, in ospedale anche il marito

La vicenda è accaduta a San Severo, comune italiano di circa 50.000 abitanti della provincia di Foggia, in Puglia. Nella serata di ieri, stando a quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, una famiglia è rimasta coinvolta in un incendio domestico.

Le fiamme hanno raggiunto tutti i membri della famiglia, composta da una coppia di genitori e le due figlie di 3 e 5 anni (ma alcune fonti riferiscono che la bimba più piccola ne avrebbe in realtà 4). La madre e la giovanissima hanno avuto la peggio e le loro ustioni sono ritenute molto gravi.

In particolare la bimba avrebbe riportato ustioni su tutto il corpo ed entrambe sono ricoverate nel reparto grandi ustionati del policlinico di Bari. Adnkronos riporta che sono state trattate con l’innovativa tecnica della escarolisi enzimatica.

La dinamica dell’incendio in casa a San Severo, in Puglia

Destano meno preoccupazioni invece le condizioni del padre e della figlia di 5 anni: anche loro hanno riportato ustioni e sono ricoverati nello stesso nosocomio, ma con ferite meno gravi.

Intanto, gli inquirenti hanno iniziato a indagare per ricostruire la dinamica dei fatti. Il quotidiano del Sud Italia riferisce che tutto sarebbe successo a causa di un ritorno di fiamma.

La famiglia avrebbe usato una bottiglia di alcol per alimentare un braciere, quando l’incidente ha dato il via all’incendio e causato loro le gravi ustioni riportate. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno domato le fiamme.

A Milano incendio in una ditta di zincature

Non si tratta dell’unico caso di incendio nelle ultime ore in Italia. Tralasciando quelli dovuti alle roventi temperature o alle azioni di sconsiderati piromani, come capitato nelle ultime settimane in Sicilia, un incidente è occorso in una ditta di zincature nel milanese.

È avvenuto a Senato, alle porte del capoluogo di regione, nel primo pomeriggio di oggi domenica 30 luglio. L’incendio ha colpito l’azienda Urania Color srl e una colonna di fumo nero si è alzata dalla sede e reso l’aria irrespirabile nel vicinato.

La sindaca Magda Beretta ha pertanto diffuso um messaggio alla popolazione tramite il suo profilo Facebook, per chiedere a tutti di adottare le precauzioni del caso e chiudere le finestre. A bruciare, a quanto pare, sono state alcune vasche galvaniche.