Incendio in California va avanti da giorni, il video impressionante dagli Usa: gente in fuga dalle case

Cresce la preoccupazione causata per il terribile incendio in California, che ormai da giorni sta letteralmente devastando una vasta area boschiva. Sono più di 141.000 gli ettari di bosco andati ormai in fiamme, e purtroppo il rogo sta anche minacciando la popolazione: in quattro diverse contee sono infatti state disposte evacuazioni.

Incendio in California: il video del devastante rogo

È uno dei più grandi mai registrati l’incendio che attualmente sta interessando la California settentrionale. Già battezzato “Park Fire” e divampato a poco meno di 150 km da Sacramento, il rogo ha moltiplicato le sue dimensioni in meno di un giorno, interessando le quattro contee di Butte, Plumas, Shasta e Tehama.

Come mostrano chiaramente i fotogrammi del video diffuso da ANSA, oltre alle aree boschive anche persone e abitazioni sono a rischio.

Le fiamme si sono abbattute su aree abitate e continuano a consumare abitazioni e strade, saturando l’aria con una densa coltre di fumo.

Residenti in fuga: il piano di evacuazione

Al momento, sono migliaia i Vigili del Fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Le zone interessate dal rogo, secondo le stime, coprono una superficie totale che supera, per dimensioni, la citta di Los Angeles. Le condizioni climatiche, purtroppo, non aiutano: complice il clima caldo e, soprattutto, il vento, le fiamme continuano ad estendersi.

Solo un calo delle temperature potrebbe aiutare. Nel frattempo, nelle quattro contee interessate sono già in corso i piani di evacuazione.

I residenti delle aree colpite dall’incendio in California sono infatti stati costretti a fuggire dalle loro abitazioni.

In base alle ultime informazioni disponibili, sono più di 130 le case dell’area interessata che sono state totalmente distrutte dalle fiamme.

L’inevitabile paragone con “Camp Fire”

Gli sconvolgenti fotogrammi provenienti dalle aree interessate dall’incendio in California rendono inevitabile il paragone con “Camp Fire”, il rogo che nel 2018 causò morte e distruzione. All’epoca, 11.000 abitazioni vennero interessate, e a causa dell’incendio persero la vita.

In ogni caso, finché le fiamme non saranno domate, non si potranno fare stime esatte.

Quello che si sta attualmente abbattendo sulla California settentrionale non è che il più recente incendio verificatosi in questa calda estate. Nel nostro Paese, ad esempio, i recenti incendi a Roma hanno devastato anche un cimitero.