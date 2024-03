Incendio in autostrada A7 Serravalle-Genova a Ronco Scrivia, tir in fiamme e ripercussioni sul traffico

Fiamme in autostrada. Sull’A7 Serravalle-Genova, tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto in direzione Genova, il rimorchio di un tir ha preso fuoco nella mattinata di martedì 26 marzo. L’incendio è stato spento, ma sul posto il traffico ha subìto ripercussioni.

L’incendio sull’A7 Serravalle-Genova

L’incendio è avvenuto tra le uscite Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto, verso Genova, sull’autostrada A7 Serravalle-Genova.

Dalla ricostruzione dell’Ansa, a prendere fuoco sarebbe stato il rimorchio di un tir, per cause ancora da accertare, all’altezza del chilometro 115,7.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tratto dell’autostrada A7 Serravalle-Genova, tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto (in direzione Genova), in cui si è verificato l’incendio del tir

Traffico in tilt all’altezza di Ronco Scrivia

L’incendio è stato spento, ma sul posto il traffico viaggia su un’unica corsia.

Poco prima delle 11 è stato rimosso il tir.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto, oltre alla polizia stradale e al soccorso sanitario, in azione anche i vigili del fuoco, il soccorso meccanico e le squadre di Autostrade per l’Italia, al lavoro per rimuovere il cantiere tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova.

Le operazioni consentiranno il transito su due corsie per ridurre le code, nate dall’intervento necessario alla rimozione del tir che ha preso fuoco.

Successivamente allo smaltimento della coda, verrà nuovamente disposto il cantiere per consentire le operazioni di ripristino dei danni causati dall’incendio.