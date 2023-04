Incendio dopo lo scontro tra l'auto e il distributore di benzina a Barbiano: conducente avvolto dalle fiamme

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Lo schianto, poi l’inferno. Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile un’auto si è scontrata contro un distributore di benzina a Barbiano, causando un incendio. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme, il conducente è stato soccorso dai passanti ma è in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto sulla statale del Brennero a Barbiano, provincia di Bolzano, nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile.

Un’auto si è scontrata con un distributore di benzina, prendendo fuoco: il rogo si è esteso rapidamente alla pompa.

Fonte foto: Tuttocittà.it Barbiano, in provincia di Bolzano, dove un’auto si è scontrata con un distributore di benzina e ha preso fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco

Grazie all’intervento dei vigili del fuoco, accorsi dalle zone limitrofe, l’incendio è stato spento.

Presenti i pompieri di Barbiano, Chiusa, Ponte Gardena e Campodazzo, come riportato dal quotidiano ‘Il Dolomiti’.

Le operazioni per la messa in sicurezza sono proseguite per tutta la notte.

Sul posto anche i sanitari della Croce Bianca e le forze dell'ordine: quest'ultime dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Grave il conducente

All’interno del veicolo avvolto tra le fiamme c’era il conducente: è stato portato in salvo dai passanti, quindi soccorso dal personale sanitario.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, però, verserebbe in gravi condizioni.