Incendio doloso a aeroporto di Ciampino: chi è il cittadino georgiano bloccato e perché ha appiccato le fiamme

L’aeroporto di Ciampino è stato teatro di un incendio doloso divampato nei locali tecnici alla base della torre di controllo, causando la temporanea sospensione di decolli e atterraggi. Il personale è stato evacuato a causa del fumo, ma l’Enav ha confermato che non ci sono stati danni alle apparecchiature fondamentali per la gestione del traffico aereo. Il presunto responsabile, un cittadino georgiano di 36 anni, è stato arrestato sul posto dalle forze dell’ordine.

Chi è l’uomo accusato dell’incendio all’aeroporto di Ciampino

Come riporta Ansa, il 36enne di origini georgiane, senza fissa dimora e arrivato in Italia pochi giorni fa, non risultava schedato dalle forze dell’ordine, ma è ora sotto indagine per stabilire eventuali precedenti o legami con atti simili.

L’uomo avrebbe seguito un controllore di volo mentre quest’ultimo stava per prendere servizio. Una volta vicino all’ingresso della torre, l’aggressore ha spintonato il dipendente riuscendo a entrare nei locali al piano terra.

Fonte foto: ANSA

L’incendio all’aeroporto di Ciampino ha causato disagi ai viaggiatori per alcune ore

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il georgiano ha dato fuoco a mobili e dispositivi informatici posizionati nei pressi della porta d’accesso, causando un principio di incendio rapidamente domato dall’intervento congiunto dei vigili del fuoco aeroportuali e delle squadre di emergenza.

Come è stato bloccato il 36enne

Il controllore di volo, nonostante l’aggressione subita, è riuscito a lanciare subito l’allarme. Nel giro di pochi minuti, gli agenti della Polaria sono arrivati sul posto e hanno bloccato il piromane, che nel frattempo aveva già appiccato le fiamme.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, danneggiamento aggravato, incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Le autorità stanno indagando per capire se l’atto sia stato premeditato o se sia legato a motivi personali o psichici.

La Polizia di Stato e i servizi aeroportuali continuano a monitorare l’area per garantire che l’episodio non abbia ulteriori ripercussioni.

Le reazione di Salvini

L’incendio ha causato disagi per alcune ore, con voli in partenza e in arrivo temporaneamente bloccati. L’Enav ha dichiarato che il traffico è ripreso regolarmente dopo la bonifica dell’area.

Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto sui social definendo quanto successo a Ciampino un “gravissimo episodio” e ha chiesto che venga fatta luce su quanto accaduto il prima possibile.