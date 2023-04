Incendio distrugge azienda di prodotti chimici a Ponzano Veneto, vicino Treviso: allarme per l'aria inquinata

Un capannone di 400 metri quadri di un’azienda che produce e commercializza prodotti chimici ha preso fuoco. L’incendio si è innescato la notte scorsa, tra domenica 16 e lunedì 17 aprile, poco prima dello scoccare della mezzanotte.

L’incidente ha avuto luogo in via delle Industrie a Ponzano Veneto, comune in provincia di Treviso di oltre 13mila abitanti.

Nessuna persona è rimasta ferita nel rogo

Come riferito da Il Gazzettino, fortunatamente non si hanno notizie di persone che sono rimaste ferite. Dopo il propagarsi delle fiamme, sul posto sono giunti numerosi vigili del fuoco arrivati da Treviso, Montebelluna. I pompieri hanno potuto contare sull’aiuto dei volontari di Asolo.

Con 3 autopompe, 3 autobotti il carro aria e 18 operatori, coadiuvati dal capo servizio, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo che aveva coinvolto l’intera struttura.

Le squadre sono riuscite a contenere le fiamme, evitando che si espandessero e che andassero ad intaccare i due capannoni limitrofi divisi solo dai muri di contenimento.

L’incendio è stato placato nella notte e sono ora in corso le operazioni di bonifica e il controllo delle strutture edilizie condivise con le altre aziende.

Arpav monitora la qualità dell’aria

Il personale dell’Arpav intervenuto sul posto ha eseguito dei monitoraggi ambientali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco che stanno cercando di capire nel dettaglio da dove abbia avuto origine il rogo.