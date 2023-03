Incendio di un furgone sull'A1 a Firenze, chilometri di coda in autostrada: traffico bloccato

I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze sono intervenuti nella mattinata di giovedì 16 marzo sul tratto autostradale A1 al km 302 direzione Nord, per l’incendio di un furgone.

Cosa è successo sull’autostrada A1 a Firenze

Come riporta ‘Firenze Today’ sul posto sono intervenute due automezzi e sette unità del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze. In seguito all’incendio, per consentire le operazioni di spegnimento, è stato disposto momentaneamente il blocco della circolazione in direzione nord.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell’incendio scoppiato sull’autostrada A1.

La nota di Autostrade per l’Italia sull’incendio sull’A1

Come riferito da ‘La Nazione’, a causa dell’incendio si è formata una coda di 6 chilometri tra Incisa Reggello e Firenze Sud.

Autostrade per l’Italia ha comunicato in una nota che “il traffico non è più bloccato, ma resta la coda di 6 chilometri. Al momento il traffico defluisce solo in sorpasso. In alternativa, per chi è diretto verso Firenze, solo per i veicoli leggeri, consigliamo di uscire a Incisa e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Firenze Sud”.

Un altro furgone in fiamme sull’A1 solo 4 giorni fa

Solo quattro giorni fa, domenica 12 marzo, un altro furgone era andato in fiamme sull’autostrada A1 Milano-Napoli. Attorno alle ore 18,19, a causa dell’incendio che ha interessato il mezzo pesante al km 274, si erano formati 6 chilometri di coda nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino.

Sul luogo dell’incendio erano intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.