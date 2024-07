Incendio di un camion blocca l'A1 tra Firenze e Barberino del Mugello: traffico fermo a Calenzano

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Incendio in A1. A Calenzano, tra Barberino del Mugello e Firenze, un camion ha preso fuoco bloccando completamente il traffico in direzione nord. I vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare almeno una corsia.

Incendio in A1, in fiamme in camion

Nella mattinata del 18 luglio un camion per il trasporto di mezzi agricoli ha preso fuoco sull’autostrada A1, nei pressi di Calenzano, tra Firenze e Barberino del Mugello, una zona molto trafficata.

Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impedito che l’incendio, localizzato al motore del mezzo pesante, potesse espandersi al suo carico rendendo le fiamme ancora più complesse da spegnere.

Fonte foto: Tuttocittà Calenzano, dove ha preso fuoco il camion

Le fiamme sono state completamente spente, ma le dimensioni del camion e del suo carico hanno complicato di molto le operazioni di sgombero dell’autostrada, interamente bloccata per permettere l’intervento sicuro dei vigili del fuoco.

Traffico bloccato a Firenze per via dell’incendio

Il blocco dell’autostrada A1 in direzione nord per permettere le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato un camion che trasportava mezzi agricoli ha creato seri disagi al traffico attorno alla città di Firenze.

Le code si sono sviluppate esclusivamente in direzione nord e cominciano poco prima di Calenzano, nei pressi dell’uscita di Firenze nord. Alla loro massima estensione sono arrivate fino a oltre il casello di Scandicci, 13 chilometri dalla chiusura dell’autostrada.

I vigili del fuoco stanno lavorando per liberare la corsia di sorpasso in modo da far riprendere il traffico. La circolazione sta lentamente ricominciando a scorrere ma a un’ora dallo spegnimento dell’incendio, avvenuto alle 11, rimangono code di almeno 9 chilometri in direzione nord.

Le deviazioni del traffico a seguito dell’incendio

L’incendio del camion sull’A1 e le seguenti operazioni di spegnimento e rimozione hanno bloccato uno dei tratti autostradali più trafficati della Toscana e di tutta Italia, creando code chilometriche.

Per i mezzi pesanti, l’unica soluzione è l’attesa. Per chi invece guida un mezzo leggero ed è diretto verso Bologna, le autorità consigliano di uscire a Calenzano o a caselli precedenti e di imboccare la strada provinciale 8 Barberinese, per poi rientrare a Barberino del Mugello in A1.