Incendio di rifiuti in via Collatina a Roma nella discarica a cielo aperto: paura per possibile nube tossica

Un incendio improvviso è divampato nel primo pomeriggio di giovedì 18 aprile a Roma, in via Collatina, originato da una vera e propria discarica a cielo aperto. Il rogo è scaturito da un vasto ammasso di rifiuti, presenti da tempo in prossimità della strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, riportando la situazione sotto controllo senza riscontrare feriti o gravi danni strutturali. Tuttavia a preoccupare è la nube nera visibile a chilometri di distanza, con il timore che possa contenere alti livelli di tossicità ed elementi inquinanti, considerando quella che è stata l’origine dell’incendio.

Incendio in via Collatina a Roma, a fuoco rifiuti di vario tipo

Il rogo ha avuto origine intorno alle 13:50, divampato lungo via Collatina, nelle vicinanze di via Palmiro Togliatti e del supermercato Esselunga.

Le fiamme hanno interessato una discarica a cielo aperto, una delle tante presenti nella città, e in particolare in quel quadrante di Roma.

A fuoco sono andati diversi tipi di materiali, ammassati da tempo in quella zona: da pezzi di mobili in legno a bandoni di plastica, fino a materiali di risulta.

Preoccupazione per la nube tossica

Le fiamme hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dispiegato tre veicoli, tra cui un’autopompa e delle autobotti, per domare l’incendio. Sul luogo dell’evento si sono recati anche agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Una delle principali preoccupazioni, come spesso accade in situazioni del genere, è la formazione di una nube tossica, che i cittadini hanno potuto constatare, non senza apprensione, da diversi chilometri di distanza.

Fortunatamente, l'incendio non ha provocato né feriti né danni rilevanti. Tuttavia, nel pomeriggio si sono verificati disagi al traffico lungo via Collatina, quando il fumo ha invaso la carreggiata, compromettendo la normale circolazione giornaliera. Per agevolare le operazioni di spegnimento condotte dai pompieri, le pattuglie del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute immediatamente. Hanno gestito la viabilità e proceduto alla chiusura di viale Palmiro Togliatti, nella corsia direzione via Prenestina, all'altezza dell'accesso al tratto urbano dell'A24.

A Roma le discariche abusive supererebbero il migliaio. Le zone periferiche della città sono le più colpite da uno sversamento incontrollato di rifiuti, generando conseguenze dannose per i residenti.

Gli incendi e i roghi tossici diventano particolarmente diffusi con l’arrivo dell’estate e le alte temperature. Nessuna zona di Roma e provincia è immune da questo problema: ultimo in ordine di tempo, l’incendio avvenuto nel territorio del comune di Ardea, a sud della Capitale.