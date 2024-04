Incendio in condominio a Torino in via Vanchiglia in pieno centro: fiamme sul tetto durante lavori di restauro

Paura in centro. Giovedì 18 aprile un incendio è scoppiato intorno alle 13:30 in un condominio di quattro piani, oggetto di lavori di restauro come testimoniano i ponteggi. Le fiamme, che hanno interessato lo stabile in via Vanchiglia 18, sarebbero partite mentre gli operai si trovavano sul tetto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

Via Vanchiglia chiusa, si lavora per spegnere l’incendio

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio, la strada è stata chiusa al traffico e ai pedoni.

Visibile, per chilometri, una colonna di fumo nero che si è alzata dal palazzo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona in cui è scoppiato l’incendio, in via Vanchiglia 18, a Torino

L’allarme lanciato dai residenti

Secondo quanto riferito da Torino Cronaca, a lanciare l’allarme sarebbero stati i residenti, spaventati proprio a causa del fumo nero.

Sul posto sarebbero accorse quattro squadre dei vigili del fuoco del comando della zona, in corso Regina Margherita.

Inquilini del condominio evacuati

Tutti gli inquilini del condominio sarebbero stati evacuati: non risulterebbero feriti o intossicati.