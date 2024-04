Incendio allo stabilimento Bbk di Punta Marina a Ravenna: fiamme nel giorno dell'apertura, ipotesi dolo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un incendio all’alba di sabato 20 aprile ha colpito uno stabilimento balneare di Ravenna, il Bbk di Punta Marina, con le fiamme che hanno avvolto le strutture esterne e varie attrezzature, con ingenti danni. I vigili del fuoco sono intervenuti in modo tempestivo, riuscendo in parte a risparmiare la struttura che, proprio in questa giornata, aveva in programma l’inaugurazione della stagione balneare. E così, mentre si indaga sulle origini del rogo, proprio in ragione di questo aspetto si ipotizza che l’azione abbia potuto avere una matrice dolosa.

Incendio allo stabilimento balneare a Ravenna: oggi c’era l’apertura

L’incendio ha avuto principio alle prime luci dell’alba, intorno alle 4:30, all’interno del Bbk, uno stabilimento balneare che si trova in viale delle Nazioni 345, nella frazione Punta Marina di Ravenna.

Una donna ha segnalato l’evento, consentendo ai vigili del fuoco e ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Ravenna di intervenire tempestivamente con diverse squadre e mezzi.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incendio è avvenuto nello stabilimento balneare Bbk a Punta Marina, Ravenna

I danni dell’incendio al Bbk di Punta Marina a Ravenna

Le fiamme hanno danneggiato la recinzione, tavoli, una cella frigorifera e una struttura con attrezzature, oltre a distruggere il chiosco esterno usato come gazebo-bar.

Grazie alla pronta risposta dei pompieri, intervenuti con un’autobotte e due squadre, è stato possibile circoscrivere l’incendio ed evitare che il fuoco intaccase la parte principale del locale, portando il rogo sotto controllo intorno alle 7:30.

Ipotesi incendio doloso nella data di apertura del Bbk

Attualmente le autorità stanno valutando la situazione e le indagini si concentrano su quella che può essere stata l’origine dell’incendio che ha colpito lo stabilimento balneare.

Si sospetta che il rogo, avvenuto proprio il giorno dell’apertura del locale, possa essere di natura dolosa, frutto di un’azione di disturbo, di un dispetto o di un sinistro avvertimento. L’altra ipotesi è che l’azione possa essere il prodotto di una bravata giovanile.

Nonostante il personale abbia immediatamente ripreso il lavoro per riportare tutto in ordine, e riuscire quindi ad accogliere la clientela nel più breve tempo possibile, i danni allo stabilimento sono significativi.

Secondo una stima sommaria, riportata da Corriereromagna, si parlerebbe di un danno di almeno 20mila euro, considerando che nella cella frigorifera andata a fuoco vi sarebbero state delle costose bottiglie di champagne.

L’ipotesi di un incendio doloso, comunque da confermare, viene caldeggiata anche sui social. Non sono infrequenti, infatti, episodi di questo tipo: è sufficiente ricordare i tanti casi di roghi appiccati in modo volontario presso locali a scopo turistico, come quello avvenuto la scorsa estate a Gallipoli.