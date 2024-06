Incendio alla Serrametal di Mortegliano vicino Udine, fiamme in azienda: colonna di fumo nero impressionante

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un vasto incendio è divampato nella mattinata di giovedì 13 giugno all’azienda Serrametal di Mortegliano, in provincia di Udine. Dal capannone si è alzata un’alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco.

Incendio alla Serrametal di Mortegliano

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, l’incendio è scoppiato poco dopo le 9.30 alla Serrametal di Mortegliano, in provincia di Udine, un’azienda operante nel settore della carpenteria metallica.

Le fiamme sono divampate sul tetto del capannone di via Buiatti, su sui è installato l’impianto fotovoltaico dell’azienda.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incendio a Mortegliano, in provincia di Udine

Vigili del fuoco al lavoro

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con numerose squadre e mezzi provenienti da Udine, Codroipo, Cividale e Gorizia.

I pompieri sono al lavoro per domare il vasto rogo divampato nel capannone e mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco fanno sapere che l’incendio è sotto controllo e che non risultano persone rimaste ferite.

Le fiamme hanno provocato una grossa colonna di fumo nero che si è alzata dal capannone, visibile da chilometri di distanza.

Incendio forse partito dai pannelli solari

Oltre ai vigili del fuoco sul posto sono arrivati il 118 e le forze dell’ordine e anche il sindaco di Mortegliano, Roberto Zuliani.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, gli accertamenti inizieranno una volta spente le fiamme e messa in sicurezza l’area.

Il rogo è divampato sul tetto del capannone, secondo le prime informazioni le fiamme potrebbero essere partite dall’impianto fotovoltaico dell’azienda.