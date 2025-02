Incendio alla H-Farm di Roncade a Treviso, fiamme devastano l'edificio. Il fondatore: "Lo rifaremo più bello"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un grave incendio ha colpito il polo di ricerca H-Farm della località di Ca’Tron, nel comune di Roncade, in provincia di Treviso. Distrutto dalle fiamme uno degli edifici del campus che conteneva server e computer. Non si segnala nessun ferito né alcuna persona coinvolta. I vigili del fuoco hanno sedato tempestivamente l’incendio e si indaga sulle cause del rogo.

L’incendio al campus H-Farm

Poco prima della mezzanotte un rogo è divampato in uno degli edifici del polo di formazione H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso.

Le fiamme, iniziate dalle ore 23:30 circa di venerdì 21 febbraio, sono partite da una casa colonica con travi in legno che ospitava server per computer al piano terra e uffici ai piani superiori.

Fonte foto: ANSA L’edificio distrutto dalle fiamme

L’edificio è stato completamente distrutto dalle fiamme, mentre sono illese le costruzioni attigue, messe in salvo dall’intervento dei vigili del fuoco.

Al momento dell’incendio la struttura era vuota e nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Possibile cortocircuito

Sul posto sono accorse nove squadre dei vigili del fuoco, dalla provincia di Treviso e dai vicini distretti di San Donà e Mestre.

I 20 operatori presenti si sono alternati tra l’interno e l’esterno dell’edificio, per sedare le fiamme e, in seguito, bonificare l’area.

In corso le indagini per comprendere la causa dell’incendio. Partito il rogo nella sala dei server, la motivazione più plausibile sembra quella di un cortocircuito.

Ancora incerta l’entità dei danni, che hanno riguardato oltre all’edificio anche materiale tecnologico e arredamento.

I circa 50 dipendenti della struttura distrutta dall’incendio saranno smistati negli uffici vicini.

Fiore all’occhiello della ricerca

Il campus H-Farm rappresenta uno dei più importanti centri di ricerca a livello nazionale, istituito nel 2003 .

Il quartiere generale è a Genova, ma conta 11 sedi territoriali, di cui due all’estero: una al Mit di Boston e una presso l’Università di Harvard.

Fondatore del campus veneto di H-Farm è l’imprenditore digitale Riccardo Donadon, che al momento del disastro si trovava in Cina per un viaggio d’affari.

“Lo ricostruiremo più bello, più grande e più forte di prima” sono le parole del fondatore.

“Abbiamo passato lì tanti anni, – aggiunge Donadon – sono cose che possono accadere, anche se sarebbe meglio di no. Adesso capiremo le cause ma purtroppo si è trattato di un incidente”.