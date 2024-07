Incendio all'Upim del centro commerciale Granfiume Gran Shopping a Fiume Veneto: evacuato l'intero edificio

Paura al centro commerciale Granfiume Gran Shopping a Fiume Veneto vicino Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia, dove un incendio ha costretto all’evacuazione l’intera struttura. Il rogo si è sviluppato all’interno di un punto vendita del marchio Upim. Non ci sono feriti.

L’incendio a Fiume Veneto: evacuato il centro commerciale Granfiume Gran Shopping

L’episodio ha avuto luogo nel primo pomeriggio di domenica 14 luglio. Secondo quanto riportato dal sito de Il Gazzettino, in un primo momento si sarebbe avvertito uno scoppio all’interno della struttura.

Poco dopo, il fumo avrebbe iniziato a invadere i locali del centro commerciale.

Fonte foto: Tuttocitta.it Il rogo ha riguardato uno shopping center a Fiume Veneto vicino Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia

L’allarme è scattato subito: dipendenti e clienti si sono diretti immediatamente fuori dallo stabile, nella preoccupazione generale.

Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno completato l’evacuazione prima di iniziare le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Dopo la bonifica si cercherà di risalire alle cause che hanno portato al principio di incendio.

Insieme ai pompieri, sul luogo, anche i carabinieri.

L’incendio a Palmi, in provincia di Reggio Calabria

Nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio un altro incendio ha colpito Palmi, in provincia di Reggio Calabria, nei pressi di un sito di stoccaggio rifiuti.

Il fuoco ha innalzato una densa colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

Per la precisione, è andata a fuoco un struttura collocata nella strada per Taurianova a Palmi, in località Pontevecchio. Come scrive LaC24, non sono per il momento note le cause dell’incendio.