Incendio all'Overlook Hotel, l'albergo dove fu girato Shining di Stanley Kubrick: le fiamme partite dal camino

Chissà che anche stavolta non c’entri la maledizione della redrum, l’enigmatica stanza 237. Un incendio è infatti scoppiato nel Timberline Lodge di Mount Hood, in Oregon, la struttura usata nel 1980 da Stanley Kubrick per le riprese del capolavoro horror Shining. L’inquietante Overlook Hotel (questo il nome nel film) fece da ambientazione per le vicende di Jack Nicholson e Shelley Duvall nella pellicola tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King.

L’incendio al Timberline Lodge di Mount Hood, in Oregon

L’incendio è scoppiato nella serata di giovedì 18 aprile. Come riportato da SkyTg24, le fiamme sarebbero state generate dalle ceneri ardenti di uno dei camini della struttura.

Il fuoco ha lambito le soffitte ed è stato contenuto solo grazie all’intervento di 4 squadre di vigili del fuoco locali.

Jack Nicholson e Stanley Kubrick sul set di Shining

L’albergo che ispirò l’Overlook Hotel di Shining

Costruito interamente a mano e inaugurato nel 1937 dall’allora presidente Franklin Delano Roosevelt e dalla First Lady Eleanor, il Timberline Lodge divenne monumento nazionale nel 1977.

Kubrick scelse l’hotel per girare le scene in esterno di Shining (1980), 11esima opera nella filmografia di un genio assoluto della settima arte. Gli interni del film furono girati negli Studi Elatere Studios dell’Hertfordshire in Inghilterra.

Stephen King, autore del romanzo da cui era tratta la pellicola (nonostante i numerosi cambiamenti nella messa in scena), si era invece ispirato a un altro grande albergo, lo Stanley Hotel in Colorado.

Il celebre labirinto all’interno del quale Jack Torrance (Jack Nicholson) trova la sua fine era stato ricostruito da una troupe presso gli MGM Studios di Borehamwood.

L’iconica location del capolavoro di Stanley Kubrick

L’Overlook Hotel resta ancora oggi una delle location più iconiche e amate della storia del cinema.

“Volevo che l’hotel apparisse autentico – spiegò lo stesso Kubrick in un’intervista – anziché simile a quegli hotel tradizionalmente spettrali che si vedono al cinema. Credevo che la sistemazione labirintica, e le grandi stanze dell’hotel avrebbero da sole fornito un’atmosfera abbastanza paurosa. Mi sembrava che la guida perfetta per questo tipo di approccio si potesse trovare nello stile letterario di Kafka“.

Negli anni sono state avanzate moltissime teorie e interpretazioni per provare a decifrare i significati nascosti dal cineasta britannico all’interno del film. Tra i lavori di analisi più interessanti spicca il documentario “Room 237“, del 2012.