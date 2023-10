Incendio all'ortomercato di Milano, va a fuoco un camion: densa colonna di fumo nero visibile nella zona

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Attimi di paura a Milano nel pomeriggio di oggi: nei pressi dell’ortomercato è andato a fuoco un camion. Sarebbe già stata chiarita la causa dell’incidente, che fortunatamente non sembra aver provocato morti o feriti.

Camion in fiamme in via Varsavia a Milano

Stando a quanto riportato da fonti locali come MilanoToday, attorno alle 15.30 di oggi pomeriggio (martedì 10 ottobre 2023), un incendio è divampato per strada nei pressi dell’ortomercato che si trova in Via Cesare Lombroso.

Nella vicina via Varsavia, non distante dal Parco Alessandrini, a quanto pare un mezzo pesante probabilmente impegnato nel trasporto di frutta e verdura è andato a fuoco. Viene riportato che al momento del fatto il camion fosse vuoto.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona dove è avvenuto l’incendio di oggi, alla periferia di Milano

Nessun ferito e nessun intossicato, ma dal mezzo in fiamme si è levata una densa colonna di fumo nero che è stata visibile anche a centinaia di metri oltre la zona.

La possibile causa dell’incendio all’ortomercato

Le fonti riferiscono che dopo l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che in poco tempo hanno provveduto a domare l’incendio. L’autista non è rimasto coinvolto e oltre alla distruzione del mezzo non vengono riportati danni alla struttura dell’ortomercato.

Sulle possibili cause dell’incendio, a quanto pare potrebbe essere stato dovuto ad un cortocircuito: il camion era vuoto ed era stato appena lavato, si teme quindi che possa essere stato un problema di questo tipo a dare il via alle fiamme. Stabilirlo con certezza sarà compito delle autorità e soprattutto dell’assicurazione.

I recenti interventi dei Vigili del Fuoco in Italia

I pompieri sono stati molto impegnati in questi giorni in Italia, come d’altronde è stato per tutta l’estate drammaticamente segnata da incendi dolosi o colposi. Solo pochi giorni fa, uno dei uno dei capannoni del Marco Simone Golf Club che ha ospitato nei giorni scorsi la Ryder Cup è andato a fuoco a Roma.

Il rogo si è verificato nel tardo pomeriggio del 5 ottobre, con la richiesta d’intervento arrivata intorno alle 17:10 nell’area che sino a domenica scorsa ha visto svolgersi l’evento internazionale di golf. Il devastante incendio anche in questo caso ha fatto alzare in cielo una densa colonna di fumo nero.

Una settimana fa, invece, un neonato di 18 mesi è rimasto intossicato nell’incendio scoppiato in una palazzina a Mozzate, vicino a Como. A provocarlo è stata l’esplosione di un fornello e il bilancio è stato di 5 feriti, di 4 finiti in ospedale.