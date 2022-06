Incendio all'asilo di Bordighera, sul posto il personale del Comune insieme ai vigili del fuoco

Il nuovo asilo di Bordighera è andato in fiamme per cause ancora sconosciute. Lo rende noto ‘La Stampa’, con un primo bilancio dei danni provocati dalle fiamme esplose nella scuola materna ‘Villa Filomena’.

In fiamme l’asilo di Bordighera

Secondo una prima ricostruzione, la scuola materna ‘Villa Filomena’ di via Napoli è stata colpita dalle prime fiamme dopo le 17 di oggi, lunedì 27 giugno.

Il fuoco ha devastato un’intera ala dell’edificio e i vigili del fuoco sono ancora sul posto per spegnere l’incendio e per i primi accertamenti sulle dinamiche.

L’incendio ha distrutto i mobili, i banchi e le sedie che erano stati recapitati presso la struttura solo questa mattina.

La scuola materna ‘Villa Filomena’, infatti, è di nuova fattura: il cantiere era stato aperto solamente il 25 maggio 2020 e quest’anno, finalmente lontano dalla morsa della pandemia e dalle restrizioni, avrebbe dovuto aprire i battenti per i bambini e le loro maestre.

L’intervento

Dai primi dati raccolti emerge che poco prima dell’incendio all’interno della struttura erano presenti alcuni operai impegnati nell’installazione dell’impianto elettrico.

L’incendio è divampato mezz’ora dopo. Sul posto, intanto, stanno operando i vigili del fuoco e sono presenti anche la polizia locale e i carabinieri.

Ancora, per monitorare la situazione sono presenti il sindaco Vittorio Ingenito e l’assessora Melina Rodà. Secondo la stampa locale è presente anche un’ambulanza di Ponente Emergenza.

Il complesso scolastico

Il plesso è costato più di 5 milioni di euro e si estende su un unico piano. Il progetto aveva previsto la massima efficienza energetica con consumi pari a zero.

Soprattutto, l’asilo di Bordighera è stato realizzato per ridurre al minimo l’impatto ambientale. Sulle dinamiche dell’incendio sono ancora in corso gli accertamenti, e per il momento non è possibile stimare la gravità dei danni.

Sono ore difficili anche per Roma, con il maxi rogo scoppiato nella zona Aurelia.