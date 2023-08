Incendio all’alba in una struttura per anziani e disabili a Parma: una donna morta e undici feriti

Tragedia nelle prime ore del mattino di lunedì 14 agosto a Parma. Un incendio si è sviluppato in una struttura che ospita persone anziane e disabili mentre gli ospiti stavano ancora dormento. Il bilancio è drammatico: una persona è morta e undici persone sono rimaste ferite.

L’intervento dei vigili del fuoco all’alba

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5,30 per domare il grosso incendio che ha colpito il piano terra della struttura per disabili “La Casa di Arianna”, situata in viale Tanara a Parma e gestita da una cooperativa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, la vittima è una donna. Altre undici persone – dieci ospiti e un operatore sanitario – sono rimaste intossicate, ma nessuna sarebbe in gravi condizioni.

Incendio partito da una camera al piano terra

Dalle prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da una camera situata al piano terra della struttura. Ma sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto per domare l’incendio.

In viale Tanara sono giunti anche gli operatori del 118, che hanno soccorso le persone rimaste intossicate dal fumo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna che occupava una camera al piano terra della struttura, unica vittima dell’incendio. In totale, sul posto, sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco.

Le indagini sono seguite, inoltre, dagli uomini della Questura di Parma, intervenuti sul posto.

Fonte foto: ANSA

Il precedente: l’incendio nella “Casa dei coniugi” di Milano

Lo scorso 6 luglio un incendio in una casa di riposto di Milano è costato la vita a sei persone. Inoltre, il rogo che si è sviluppato nella struttura “Casa per coniugi” di via dei Cinquecento (zona Corvetto) ha provato un’ottantina di intossicati.

In quel caso a innescare l’incendio, secondo gli accertamenti svolti dagli inquirenti, sarebbe stata una sigaretta spenta male entrata in contatto con le lenzuola.

A provocare il disastro, poi, è stata l’esplosione della bombola di ossigeno che si trovava nella stanza. Sulle cause dell’incendio che ha interessato la struttura di Parma, invece, sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco e della polizia.