Incendio all'aeroporto di Catania nella notte, viaggiatori in fuga e sotto shock: stop voli fino al 19 luglio

Paura e fiamme nella notte tra il 16 e il 17 luglio all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. I vigili del fuoco sono corsi sul posto per domare l’incendio.

Panico e viaggiatori sotto shock

La prima chiamata che ha lanciato l’allarme è giunta alla Sala operativa dei vigili del fuoco alle 23:29. Immediatamente all’aeroporto sono stati mandati uomini e mezzi. La situazione è stata definita “delicata e impegnativa”, con i viaggiatori in fuga dalla struttura.

Scene di panico, soprattutto nella parte inferiore dell’aeroporto che è stata invasa dal fumo sviluppatosi dall’incendio. Le persone all’interno della struttura sono scappate, quasi al buio. Si sono visti viaggiatori in lacrime e sotto shock aiutati a raggiungere l’esterno dal personale della sicurezza che ha gridato “fuori, fuori tutti”.

La testimonianza

“Ad un certo punto hanno tutti iniziato a correre via e gridare” ha raccontato una persona presente all’interno dell’aeroporto contattata dal sito di informazione newsicilia.it. “Tutti scappavano, spingevano e piangevano. Il mio primo pensiero è stato che qualcuno avesse uscito una pistola. Poi le urla: “fuori, fuori, fuori”. Siamo tutti usciti fuori e in poco tempo una nube di fumo nero ha coperto la struttura, poi è saltata la luce”. Al momento non si ha notizia di persone rimaste ferite. Si sono registrate invece leggere intossicazioni.

Aeroporto di Catania chiuso fino alle 14 di mercoledì 19 luglio

Il rogo, grazie al tempestivo inervento dei vigili del fuoco, è stato prima contenuto e poi spento dalle squadre arrivate anche dalla sede centrale del Comando provinciale.

L’aerostazione, invasa dal fumo, è stata chiusa. Occorrerà del tempo per metterla totalmente in sicurezza La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, in principio aveva sospeso i voli fino alle 8 del mattino, ma vista la situazione, ha fatto slittare la ripresa delle attività alle 14 di mercoledì 19 luglio.

Le operazioni di volo sono sospese fino alle 14:00 di mercoledì 19 luglio. #CTAairport — Aeroporto di Catania (@CTAairport) July 17, 2023

“Causa incendio sviluppatosi in aerostazione – si legge nel messaggio pubblicato dalla Sac su Twitter – le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio. Non si registrano danni a persone, ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente”.