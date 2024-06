Incendio al campo rom sulla via Pontina a Roma, rogo divampato dalle sterpaglie nella baraccopoli

Un incendio è divampato lungo la via Pontina a Roma, nell’area del campo nomadi di Tor de’ Cenci in zona Castel Romano. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie ai margini della baraccopoli e si sono ingrandite alimentate dal vento.

Fiamme al campo rom

L’incendio si è sprigionato nel pomeriggio di martedì 11 giugno. Il fumo ha invaso la Pontina (SS 148) mettendo a rischio gli automobilisti. Le fiamme hanno minacciato di avvolgere anche il campo nomadi.

L’alta colonna di fumo e la fuliggine hanno parzialmente oscurato il cielo di Roma sud. L’aria si è impregnata di un forte odore di bruciato che è stato percepito a chilometri di distanza, almeno fino all’area di Trigoria Alta.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile, i vigili del fuoco con due autobotti e gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.

A Roma un altro incendio

Martedì 11 giugno è stata una giornata di superlavoro per i vigili del fuoco romani: nello stesso pomeriggio, prima di effettuare l’intervento sulla via Pontina, erano intervenuti sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia per un precedente incendio divampato all’altezza del chilometro 3+400, tra Fregene e il bivio per la A91 Roma-Fiumicino, con il fumo che ha invaso la carreggiata.

I precedenti

Sempre a Roma, a fine gennaio un incendio è divampato nel campo rom situato nella zona di Villa Gordiani.

Le fiamme sono state alimentate da cumuli di cartoni e dalle esplosioni di alcune bombole di gas. Secondo la ricostruzione pare che a innescare le fiamme sia stato un probabile corto circuito.

A metà maggio un incendio è scoppiato in via Luigi Candoni 91, in zona Magliana, sulla salita di un campo rom. L’alta colonna di fumo nero e le forti fiamme hanno fatto temere che si trattasse di un rogo di grandi dimensioni, ma ad andare a fuoco sono state solo alcune sterpaglie.