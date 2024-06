Incendio ad Aversa, fiamme in un deposito: colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Paura per un incendio ad Aversa, in provincia di Caserta. Un deposito nella zona del Borgo è stato avvolto dalle fiamme oggi, mercoledì 19 giugno. Una colonna di fumo nero è visibile a distanza di chilometri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Maxi incendio ad Aversa, in fiamme un deposito

La richiesta di intervento ai vigili del fuoco è arrivata pochi minuti prima di mezzogiorno.

Una nube di fumo acre si è sprigionata da un deposito di prodotti igienico sanitari che si trova in viale Europa.

La nube nera provocata dal rogo di materiali plastici potrebbe essere altamente tossica. Secondo diverse segnalazioni, il fumo è visibile a decine di chilometri di distanza.

La nube di fumo nero preoccupa gli abitanti della zona

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco del locale distaccamento e sono state mobilitate altre squadre come rinforzi.

In viale Europa sono arrivate immediatamente anche le forze dell’ordine. Al momento non è chiaro quali siano le cause dell’incendio, ciò che è certo è che le fiamme nel giro di pochi minuti hanno avvolto una porzione molto grande dell’edificio.

Timori anche per gli edifici confinanti: i pompieri stanno facendo il possibile per evitare che il rogo si estenda ulteriormente.

Evacuato un edificio avvolto dal fumo, nessun ferito

Al momento non risultano feriti. I pompieri hanno evacuato uno stabile che è completamente avvolto da fumo.

Moltissime persone della zona sono scese in strada impaurite, altre hanno telefonato ai numeri d’emergenza dopo aver chiuso tutte le finestre.

La preoccupazione maggiore riguarda la probabile tossicità della nube scaturita dall’incendio di materiale plastico.

A inizio maggio un altro incendio di materiale plastico aveva provocato paura e disagi, in quel caso nel Vicentino, dove un’azienda che produce imballaggi era stata scenario di un maxi rogo.