Incendio a Villa Borghese a Roma con il fumo che invade le metro Flaminio e Spagna: chiuse le stazioni

Un improvviso incendio è divampato vicino a Villa Borghese, a Roma, causando problemi e scene di panico sulla metro A della Capitale, con il fumo denso che ha raggiunto le stazioni di piazzale Flaminio e piazza di Spagna. A causa del rogo le due fermate della metro sono state evacuate e chiuse. C’è anche un ferito: è un ragazzo di 16 anni, ricoverato in codice rosso per intossicazione da fumo.

Roma, caos in metro A per un incendio: il video

L’incendio è scoppiato poco prima delle 18 di domenica 29 dicembre nei pressi dell’ingresso per accedere a Villa Borghese da piazzale Flaminio.

Il fumo, proveniente da un locale di servizio in viale Giorgio Washington, dove erano presenti attrezzi e macchinari, si è rapidamente diffuso nella galleria della stazione sulla linea A.



La zona dell’incendio e quella dove il fumo si è propagato è in pieno centro a Roma

Attraverso i condotti di ventilazione, l’aria all’interno è diventata presto irrespirabile, creando il panico tra i passeggeri, come testimoniato da diversi video diffusi sui social da Welcome to favelas.

Chiuse le stazioni della metro Flaminio e Spagna

La colonna di fumo ha interessato tutta la zona del Tridente, raggiungendo la stazione metro Flaminio ed estendendosi anche a quella di Spagna, entrambe chiuse dalle autorità.

La situazione è poi diventata presto problematica anche in piazza del Popolo. A gestire l’emergenza sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e la Guardia di Finanza.

Stazioni evacuate, un ragazzo in codice rosso

Come riporta Repubblica, durante l’incendio ci sono state anche conseguenze gravi per un ragazzo di 16 anni, che ha accusato problemi di intossicazione da fumo.

Il giovane è stato prelevato nei pressi dell’ingresso di Villa Borghese e trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è stato ricoverato in codice rosso.

L’incendio nell’hotel a Roma

Le fiamme sono tornate quindi a colpire la Capitale, dopo che alcune settimane prima era scoppiato un incendio al terzo piano di un hotel in via Milano.

Nella tarda serata del 10 dicembre, intorno alle 23, circa 50 persone erano state evacuate, mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito. Anche se quattro camere erano state dichiarate inagibili, fortunatamente non c’erano stati feriti in quell’occasione.