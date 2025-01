Incendio a Termoli sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare B, operai evacuati dopo l'allarme di Energean

Incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare B, struttura posizionata nel mar Adriatico, a circa 20 chilometri al largo della costa tra Termoli e Vasto. Tutto il personale operativo, circa venti persone, è stato evacuato e messo in sicurezza. Le persone soccorse sono state fatte salire su un battello, a distanza di sicurezza dall’impianto in cui è divampato il rogo. Quando hanno iniziato a propagarsi le fiamme, è stata attivata la procedura di emergenza. Nessun ferito.

Termoli, incendio sulla piattaforma petrolifera Rospo Mare B

L’incendio si è sviluppato intorno alle ore 14 di mercoledì 22 gennaio. La società Energean, che gestisce la struttura, ha confermato la messa in sicurezza di tutto il personale.

Restano da capire le cause che hanno innescato le fiamme sulla cui origine verranno svolte indagini e accertamenti.

Fonte foto: ANSA/Green Peace La piattaforma petrolifera Rospo Mare B

Subito si sono attivate le squadre dei vigili del fuoco, attrezzate per interventi in mare, e le motovedette della Capitaneria di Porto, partite da Termoli (provincia di Campobasso) per raggiungere la piattaforma e gestire l’emergenza.

Nessuna persona ferita

Nel frattempo da Pescara hanno cominciato a muoversi le squadre antinquinamento per svolgere i primi monitoraggi ambientali. Le autorità portuali di Termoli hanno spiegato che non risultano persone ferite.

Sembrerebbe invece che sia stato escluso l’intervento dell’elicottero della Direzione Marittima di Pescara.

Energean ha spiegato che sono in corso i rilievi per capire con precisione l’entità del danno e per far luce sull’origine del rogo.

Le fiamme sono al momento sotto controllo. L’incendio ha provocato una colonna di fumo visibile dalla costa.

Il comandante Panico della Capitaneria di Porto ha dichiarato che “non ci sono rischi per la sicurezza delle persone”, ma ha sottolineato che “sarà necessario attendere qualche ora per tracciare un bilancio più completo”.

Piattaforma Rospo Mare: produzione giornaliera e come funziona

La piattaforma Rospo Mare, attiva dal 1982, è uno degli impianti offshore più importanti nel mar Adriatico. È formata da tre strutture principali (RSMA, RSMB e RSMC), unite tra loro attraverso condotte sottomarine.

La piattaforma RSMB gestisce il trattamento iniziale del petrolio, che viene poi fatto transitare alla nave galleggiante di stoccaggio Alba Marina.

La piattaforma garantisce una produzione giornaliera di circa 2.500 barili di greggio. L’impianto pesca dai giacimenti di petrolio che si trovano in calcari carsificati del periodo giurassico.