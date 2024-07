Incendio a San Giovanni in Marignano nell'azienda Riccione Piadina, fiamme e colonna di fumo nero

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nella mattina di oggi, mercoledì 3 luglio, un vasto incendio è scoppiato nello stabilimento di Riccione Piadina, azienda a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini. Le fiamme sono divampate intorno alle 7 e una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo.

L’incendio nell’azienda Riccione Piadina a San Giovanni in Marignano

Lo stabilimento si trova in via delle Robinie, nel Comune riminese.

Secondo le prime informazioni disponibili, riportate dal sito altarimini.it, il rogo si sarebbe sviluppato 10 minuti dopo l’inizio del turno lavorativo.

L'azienda Riccione Piadina si trova in via delle Robinie a San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini

Tutto sarebbe iniziato con l’accensione di un forno per la precottura delle piadine.

Una donna rimasta leggermente intossicata

In un primo momento alcuni operai avrebbero tentato di spegnere l’incendio, senza successo.

Una donna sarebbe rimasta leggermente intossicata a causa del fumo inalato.

Sarebbe stata trasportata all’ospedale Ceccarini di Riccione in via precauzionale.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute 6 squadre dei Vigili del Fuoco da Cattolica, Rimini e Pesaro.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento nei pressi della struttura.

Presenti anche i Carabinieri di Cattolica e la Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano.