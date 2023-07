Incendio a San Cataldo vicino Lecce, fiamme verso la spiaggia: evacuate le case, abitanti aiutano i pompieri

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Diramata allerta a San Cataldo, vicino Lecce. Un grande incendio, che da quattro ore brucia nella pineta, minaccia abitazioni, esercizi commerciali e il litorale. La polizia locale ha informato gli abitanti che è necessario evacuare la marina per consentire le operazioni di spegnimento dell’incendio. Sono richieste strade libere per far passare i mezzi di soccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco che, oltre a coordinare le operazioni per arginare ed estinguere le fiamme, sono alla ricerca dell’origine dell’incendio.

Incendio a San Cataldo

Il Salento, in particolare la zona a ridosso di San Cataldo a Lecce, è da quattro ore nella morsa delle fiamme. Spariti almeno 10 ettari di macchia mediterranea e pineta. Le scene rischiano di somigliare a quelle tragiche dell’incendio di Palermo.

La polizia locale di Lecce ha annunciato lo stato di allarme per le zone nei pressi di San Cataldo. Si legge che nella zona di Campo Verde e nella zona del villaggio Adriatico, per un vasto incendio di interfaccia che sta minacciando le abitazioni, è richiesta l’evacuazione.

Fonte foto: ANSA Panorama di Palermo vista da uno dei tornanti della strada che conduce a Monte Pellegrino, quasi completamente avvolta dal fumo degli incendi

Soccorsi e aiuti

Sul posto è già attivo da qualche ora un mezzo per le operazioni di spegnimento dell’incendio, un Canadair 11. Diversi gli abitanti che hanno cercato di aiutare di fronte alle fiamme che avanzavano verso le loro abitazioni. I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine hanno fatto sgombrare i residenti, anche con la forza, per motivi di sicurezza.

Sono state messe in salvo decine di bombole di gas dalle ville per evitare di peggiorare le condizioni di lavoro dei 15 mezzi e delle 30 unità degli operatori antincendio di Arif che lavorano da ore insieme a carabinieri forestali, vigili del fuoco, protezione civile, polizia locale e volontari.

Incendio doloso?

Sull’incendio stanno indagando Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Non si esclude la pista dell’incendio doloso, anche se in queste ore il caldo e il “maltempo” al Nord sono un segnale del cambiamento climatico in corso.

Dal Quotidiano della Puglia si legge che le fiamme sono divampare nei pressi del piazzale alle cui spalle si trova la darsena, vicino al piazzale del Bar Royal. Gli incendi però sono più di uno e per la vicinanza dei due punti di innesco si sospetta proprio l’origine dolosa.