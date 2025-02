Incendio a Roma Labaro, donna anziana morta in casa tra le fiamme in via Flaminia: due feriti

Una donna di 94 anni è morta in un incendio scoppiato in un appartamento di Labaro, frazione alla periferia nord di Roma. Il fumo sprigionato dal rogo all’ultimo piano di una palazzina su via Flaminia è stato avvistato dal Grande raccordo anulare e da alcune zone della Capitale. Nelle operazioni di soccorso sono state assistite altre due persone, una delle quali ha manifestato una leggera intossicazione.

L’incendio nella periferia di Roma

L’incendio si è sviluppato intorno alle 12.30 della giornata di lunedì 10 febbraio, al quarto piano di un codominio del sobborgo romano.

A lanciare l’allarme alcuni residenti che hanno avvertito l’odore del fumo e hanno visto le fiamme fuoriuscire dall’appartamento dell’ultimo piano.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

La zona di Labaro, nella periferia di Roma, dove un incendio in un appartamento di via Flaminia ha causato la morte di una 94enne

I soccorsi a Labaro

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del Fuoco di Roma, con un’autobotte e un’autoscala per entrare nell’abitazione.

Arrivati nel luogo dell’incendio, i soccorritori hanno cercato di farsi largo il più rapidamente possibile all’interno dell’appartamento in fiamme, per trarre in salvo l’anziana donna. Nonostante gli sforzi, i vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungere la 94enne quando era già morta.

Le indagini

Mentre i pompieri operavano per domare le fiamme, gli agenti di polizia si sono messi al lavoro sulle indagini per risalire alle cause del rogo, al momento ancora da chiarire.

Dalle prime ricostruzioni, riportare dal Corriere della Sera, sembra che la donna fosse costretta a letto o avesse problemi di deambulazione.

Le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale arrivate sul posto hanno messo in sicurezza l’area e chiuso temporaneamente via Flaminia in entrambi i sensi di marcia tra via Valchetta Cartoni e Via Bellagio, per consentire le operazioni di soccorso.

Due persone hanno ricevuto l’assistenza del personale sanitario del 118, una delle quali sarebbe rimasta lievemente intossicata.